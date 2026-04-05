[핌in고척] 힘겨운 연승, LG 염경엽 감독 "오늘 경기는 오지환이 만들어" 극찬

LG, 키움 상대로 6-5 진땀승 거두며 위닝 확정…오지환 15타수 만에 안타

[고척=뉴스핌] 유다연 기자=LG가 타선의 활약 속에서 연승을 이어갔다.

LG는 5일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 2026 신한 SOL KBO리그 경기에서 6-5로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = LG 오지환이 지난달 23일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 시범경기에서 KT를 상대로 타격하고 있다. [사진=LG 트윈스] 2026.04.03 football1229@newspim.com

1회초부터 LG는 상대 선발 네이선 와일스 공략에 성공했다. 홍창기의 안타 이후 오스틴, 문보경의 연속 안타까지 나오면서 1점을 얻었다. 이후 박동원이 좌익수 방면 희생플라이로 1점 더 추가해 2-0으로 앞서갔다.

이후 4회초 천성호, 박해민, 오지환의 연속 안타가 나오면서 2점을 더 추가했다. 특히 오지환은 이날 안타 전까지 15타수 무안타로 극심한 타격 가뭄에 시달렸다. 하지만 오지환은 이날 오랜만에 손맛을 보며 팀 승리에 힘을 보탰다.

또 9회 선두타자로 나온 문보경이 키움의 바뀐 투수 정다훈을 상대로 중견수 뒤를 향하는 비거리 130m의 대형 홈런을 날렸다. 올 시즌 1호다.

이날 LG 타선은 선발 전원이 안타를 기록했다. 장단 15안타를 몰아치며 6점을 냈다. 그간 타선이 터지지 않는 바람에 고민이 많았던 LG다.

LG 염경엽 감독은 "문보경의 선취 타점과 오지환의 2타점 적시타로 경기 초반 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었다"며 "추가 득점이 필요한 상황에서는 (문)보경이의 홈런으로 여유를 만들 수 있었다"고 밝혔다.

이어 "오늘 경기는 전체적으로는 (오)지환이가 3안타 3타점으로 타선을 이끌며 승리를 만들어냈다"고 부활한 오지환을 칭찬했다.

[서울=뉴스핌] LG 유영찬이 지난 2일 잠실 KIA전에서 경기를 마무리하고 있다. [사진=LG 트윈스] 2026.04.05 willowdy@newspim.com

경기 초반에 승기를 잡으며 수월하게 승리를 가져갈 듯 했던 LG는 이날 간신히 이겼다. 9회말 함덕주가 무사만루 위기를 허용했고 이형종에게 만루홈런까지 내줬다. 결국 마무리 유영찬이 마운드에 올렸다. 하지만 그도 쉽게 풀어가지 못했다. 2사 주자 3루로 동점 위기 상황도 있었다. 그러나 마지막 타자였던 최주환을 스트라이크 낫 아웃으로 잡으며 경기를 마무리했다.

그 때 까지도 관중석에서 크게 울려 퍼지던 LG 팬들의 응원 소리는 줄지 않았다. 염 감독은 "9회에는 위기를 맞아 쫓기는 상황이었지만 (유)영찬이가 잘 마무리해 주면서 오늘 경기를 승리로 지킬 수 있었다"며 "위기 상황에서도 끝까지 응원해 주신 팬분들 덕분에 승리할 수 있었다. 감사드린다"고 말했다.

한편 LG는 고척에서 열린 키움과 주말 3연전을 2승 1패로 위닝시리즈를 확정했다. 오는 주중 3연전은 NC와 창원 NC파크에서 치른다.

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