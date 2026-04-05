[핌in고척] "끝까지 포기하지 않았다"...'염갈량' 역전공식=선수 집중력+팬의 응원

LG, 4일 키움 원정경기에서 8회 짜릿한 역전, 6-4 승리

[고척=뉴스핌] 유다연 기자="끝까지 포기하지 않고 집중력을 잃지 않은 모든 선수를 칭찬하고 싶다"

LG 트윈스가 '약속의 8회'를 완성하며 키움 히어로즈에 짜릿한 역전승을 거뒀다.

LG는 4일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움과 원정경기에서 6-4로 승리했다. 전날(3일) 키움에 2-5로 패했던 LG는 이 승리로 주말 시리즈 균형을 1승 1패로 맞췄다.

[서울=뉴스핌] LG 트윈스 이재원. [사진=LG 트윈스] 2026.04.05 willowdy@newspim.com

이날 경기는 선발 임찬규는 물론 수비에서도 실수가 빈번하게 나왔다. 키움이 초반 4점을 가져가며 일찌감치 앞서나갔다.

그러나 타선이 8회 키움 불펜 김성진을 공략하는 데 성공하며 분위기가 반전됐다. 오스틴 딘의 안타, 문보경의 몸에 맞는 공이 나오며 무사 1, 2루가 됐다.

박동원의 병살타가 나왔지만 문성주, 천성호, 이재원이 볼넷 출루로 1점을 추가했다. 이어 박해민이 2타점 적시타를 치며 동점이 됐고, 홍창기의 내야안타 때 역전을 완성했다

LG 염경엽 감독은 "타선에서는 (이)재원이가 좋은 선구안으로 밀어내기 1타점을 올리면서 경기의 흐름을 가지고 올 수 있었다"며 "중요한 상황이었는데 (박)해민이가 2타점 동점타를 치고, 창기가 역전타를 치면서 승리할 수 있었다. 또 오스틴이 4안타 2홈런으로 전체적으로 타선을 이끌었다"고 칭찬했다.

[서울=뉴스핌] LG 우강훈. [사진=LG 트윈스] 2026.04.05 willowdy@newspim.com

선발 임찬규가 5회까지 마운드를 지켰다. 이후 김영우, 이우찬, 배재준, 우강훈, 유영찬 등 불펜진이 차례로 올라와 점수를 내주지 않았다.

염 감독은 "선취점을 주면서 어려운 경기였는데, (김)영우, (이)우찬이, (배)재준이가 위기를 잘 막아주면서 역전의 발판을 마련해줬다"며 "터프한 상황에서 (우)강훈이와 (유)영찬이가 좋은 피칭으로 경기를 마무리해 준 것을 칭찬하고 싶다"고 말했다.

더불어 "원정임에도 홈 이상의 많은 팬분들이 와서 응원해 주신 덕분에 역전승할 수 있었다. 감사드린다"고 전했다.

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