[핌in고척] "키움만 만나면 계속 꼬였는데"…'선발 부진'에도 LG 키움 상대 연승 도전!

'6-4 역전승' LG, 키움 상대 3연패 끊고 기분 좋은 연승 도전

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=키움 상대 3연패를 끊은 LG가 연승을 이어갈까.

LG는 5일 서울 고척 돔구장에서 키움과 2026 신한 SOL KBO리그 경기를 치른다. 전날(4일) 8회에 4점을 내며 6-4로 짜릿한 역전승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 환하게 웃고 있는 한국시리즈 우승 사령탑 염경엽 LG 감독. [사진=LG] 2025.11.09 zangpabo@newspim.com

LG 염경엽 감독은 "어제 경기에서 병살이 나오기 전까지 키움만 만나면 계속 꼬인다는 느낌이 있었다. 다행히 승리로 이어졌다"고 전날 승리에 기쁨을 표했다.

마냥 웃을 수만 없는 상황이다. LG는 올 시즌 선발진의 WAR(대체선수 대비 승리 기여도) -0.05, 평균자책점 7.67로 최하위에 머무르고 있다. 반면 불펜 투수는 WAR 1.15, 평균자책점 2.76으로 리그 전체 1위로 극과 극의 모습을 보여주고 있다.

염 감독도 "선발투수들은 아직 2경기밖에 치르지 않았다. 부진은 다소 이르다"며 "최고 3경기 정도는 진행한 뒤 데이터 분석팀과 함께 정확하게 분석할 계획"이라고 설명했다.

이날 LG는 홍창기(우익수)-문성주(좌익수)-오스틴(1루수)-문보경(지명타자)-박동원(포수)-천성호(3루수)-박해민(중견수)-오지환(유격수)-신민재(2루수)의 선발 명단을 꾸렸다.

선발 마운드는 앤더스 톨허스트가 맡는다. 지난 KIA와 경기에서 올 시즌 첫 선발경기를 치르며 3이닝 9피안타(1홈런) 5탈삼진, 1사사구 7실점으로 패했다.

염 감독은 "톨허스트는 지난 시즌 좋은 모습을 보였을 때의 피칭과 볼 배합으로 돌아가는 것이 효과적이라고 판단한다"고 이날 반등을 예고했다.

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