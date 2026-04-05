주진우 캠프 "박형준 캠프, 여론조작용 카드뉴스 배포…공직선거법 위반"

"부산 시민 위해 반칙 용납될 수 없어"

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 주진우 국민의힘 부산시장 경선캠프가 박형준 캠프를 상대로 여론조사 문항 유출과 응답 유도 행위 중단을 촉구하고 나섰다.

주진우 캠프 김상민 대변인은 5일 보도자료를 통해 "경선이 진행 중인 상황에서 여론조사 문항 유출 및 배포, 여론조작용 카드뉴스 바이럴 행위는 중대한 공직선거법 위반"이라며 "공정한 경선을 훼손하고 정치적 공세의 빌미를 제공하는 사안"이라고 비난했다.

[사진=주진우 부산시장 경선캠프] 2026.04.05

김 대변인은 최근 두 가지 사례를 문제로 들었다. 특정 언론사 여론조사와 관련해 조사 실시 전 문항 요지와 조사 기간, 발표 일정, 언론사명이 포함된 정보가 박형준 캠프 측에서 배포, 확산됐다고 주장했다.

그는 "여론조사 2~3일 전에 이미 '문항 요지, 조사 기간, 발표 날짜, 조사 언론사명'이 노출된 SNS메시지를 박형준 캠프에서 배포, 확산했다"며 "여론조사 문항 내용이 박형준 캠프에만 사전에 유출된 것은 문제가 심각하다. 여론조사가 실시되기도 전에 해당 정보를 어디에서 입수했는지 명명백백히 밝혀야 한다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "박형준 캠프에서 여론조사 응답 시 당적을 속이도록 지침을 내렸다"고 지적했다.

이어 "최종 후보 선출을 위한 여론조사에 대비해 '지지정당은 국민의힘을 선택하고 당원은 아니라고 응답하라'는 지침을 카드뉴스로 하달했다"면서 "여론조사에서 당적을 속이고 일반 시민인 것처럼 거짓 응답하라고 지침을 내리는 것은 여론 조작이자 명백한 공직선거법 위반"이라고 날을 세웠다.

김 대변인은 "주진우 후보는 단수공천도 거부하고 공정하게 경선하자고 했다"라며 "부산시민과 국민의힘의 승리를 위해 경쟁에 임하고 있는데, 그 어떤 반칙도 용납될 수 없다"고 했다.

이에 박형준 캠프 관계자는 조사 기간 및 문항에 관해 "우리가 입수한 것이 아닌, 자원봉사가 임의적으로 올린 것"이라며 "여론조사 문항도 맞는지 나와봐야 알거 같다"고 답했다. 카드뉴스와 관련해서는 "캠프 측에서 공식적으로 나온건 없다"고 일축했다.

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