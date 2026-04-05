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유은혜 예비후보, 단일화 경선 토론회..."정책은 말이 아닌 삶을 바꾸는 약속"

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"경기민주진보교육감 후보 단일화 경선 토론회 2부서 토론 흐름 주도"
"정책 공약과 실행 경험을 바탕으로 '준비된 후보'로서 존재감 부각"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 4일 진행된 경기민주진보교육감 후보 단일화 경선 토론회 2부에서 정책 공약과 실행 경험을 바탕으로 '준비된 후보'로서 존재감을 다시 한번 각인시켰다고 5일 밝혔다.

유은혜 경기도교육감 예비후보가 4일 진행된 경기민주진보교육감 후보 단일화 경선 토론회 2부에서 정책 공약과 실행 경험을 바탕으로 '준비된 후보'로서 존재감을 다시 한번 각인시켰다고 5일 밝혔다. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

경기교육혁신연대 주최로 유튜브 채널 '스픽스'를 통해 진행된 이날 토론회에서 유 예비후보는 교육 정책을 중심으로 경기교육 방향과 실행력을 동시에 제시하며 토론 흐름을 주도했다.

토론회 시작을 알리는 모두발언에서부터 유 예비후보는 "정책은 말이 아니라 삶을 바꾸는 약속"이라고 강조하며 "학생과 학부모, 교직원과 지역사회가 실제로 체감할 수 있는 변화를 만드는 데 초점을 두겠다"고 밝혔다.

유 예비후보는 학생들을 위한 정책으로 ▲초등 1~2학년 학급당 학생 수 15명 안팎 감축 ▲AI 기반 맞춤형 학습 지원 ▲방과후 교육 기회 보장 ▲고교 교육기본소득 ▲진학 데이터 플랫폼 구축 ▲특성화고 학생 대상 첫 월급 프로젝트 등을 제시하며 공교육 내에서 학습과 진로를 책임지는 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 이와 함께 느린 학습자와 장애 학생, 이주배경 학생 등 다양한 교육 대상에 지원을 강조하며 "한 명의 학생도 놓치지 않는 포용 교육" 의지를 분명히 했다.

유 예비후보는 이와 함께 "학교가 숨 쉬려면 교사도 숨 쉴 수 있어야 한다"며 ▲학교 민원 119 ▲특이민원 전담팀 구성 ▲행정업무 총량 개혁 등 교직원들을 위한 정책을 제시했다.

학부모를 위한 정책으로 ▲돌봄 공백을 메우고 교육비 부담을 낮추는 '365일 원클릭 안심 돌봄' ▲경기 학부모원 설립 ▲학부모 참여예산제 도입을 제시했다. 유 예비후보는 특히 돌봄 문제와 관련해 "학교의 부담은 줄이고 서비스의 질은 높이는 지자체 협력형 돌봄 모델을 경기도 전체로 확산하겠다"고 밝혔다.

이 외에도 "교육은 학교를 넘어 마을 전체가 함께해야 한다"며 ▲10분 동네 배움망 구축 ▲지역 기반 교육공동체 확대 ▲경기형 자치학교 모델 도입 등을 통해 학교와 지역이 함께 성장하는 구조를 만들겠다고 밝혔다.

유 예비후보는 상대 후보들의 공세에는 검증된 성과로 대응했다.

장관 시절 성과에 대한 질문에 유 예비후보는 "교육부 장관이 되자마자 유치원 3법을 통과시켰고, 정부를 설득해 고교 무상교육도 1년 빠르게 완성했다. 3년 7개월이라는 재임 기간 중 2년 5개월을 차지했던 코로나 시기에는 온라인 개학을 통해 디지털 교육 기반을 마련했다"면서 경험과 성과를 근거로 차분히 대응하며 정책 추진 경험에서 나온 안정감을 드러냈다.

사교육비 부담 완화 정책도 이날 쟁점으로 떠올랐다. 유 예비후보는 "체험학습을 비롯해 수익자 부담으로 돌아가는 교육비부터 과감하게 줄여나가야 한다"고 강조했다. 이어 "AI를 활용해 사교육비를 경감하겠다"며 "'공공 AI 시스템'을 도입해 진로·진학 설계의 사교육 의존도를 낮추겠다"고 밝혔다.

유 예비후보는 토론회를 정리하는 마무리 발언에서 "대다수가 2020년 저의 총선 출마를 예상했을 때도 교육행정과 개혁에 대한 소명 의식으로 불출마를 선언하고 끝까지 교육행정을 책임졌다"며 자신이 걸어온 길을 설명했다.

그러면서 "제가 단일 후보가 돼야 하는 이유는 최장수 교육부 장관이라는 검증된 역량과 본선 경쟁력을 뜻하는 중도 확장성을 모두 갖췄기 때문"이라며 자신감을 드러냈다.

이어 "교육감은 실험하거나 연습하는 자리가 아니다. 대통령실, 정부 부처, 국회를 설득해 예산을 끌어오고 법과 제도를 개선해 본 사람만이 1,400만 경기도민의 교육 열망을 실현할 수 있다"면서 "대한민국 교육의 새로운 표준을 만드는 경기교육이 될 수 있도록 유은혜에게 관심과 응원을 보내달라"고 당부했다.

한편 4일 진행된 1부 토론에서도 유 예비후보는 "교육은 속도가 아니라 방향"이라고 강조하며 경쟁 중심 교육에서 벗어나 학생 성장과 삶을 책임지는 교육으로 전환을 제시하고, 지금의 경기교육을 "무철학·무능·무책임의 4년"으로 규정하며 정상화 필요성을 강조했다.

1141world@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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