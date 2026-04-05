[핌in고양] 6강 PO 확정 노리는 소노 손창환 감독 "최승욱 공백 걱정"

[고양=뉴스핌] 이웅희 기자=고양 소노가 창단 첫 봄농구를 할 수 있을까. 안양 정관장을 꺾고 6강 플레이오프(PO) 진출 확정을 노린다.

[고양=뉴스핌] 이웅희 기자=정관장 유도훈 감독이 심각한 표정으로 선수들의 플레이를 지켜보고 있다. [사진=KBL] 2026.04.05 iaspire@newspim.com

손 감독은 5일 고양 소노아레나에서 열리는 2025~2026 LG전자 프로농구 정규리그 정관장과의 홈경기를 앞두고 "정신력과 컨디션 조절이 가장 큰 관건이다. (후반 역전패를 당한)가스공사전과 같은 일이 벌어지면 안 된다. 가스공사전은 졸전이었다. 단단하게 선수들에게 얘기했다"고 밝혔다.

정관장은 2위로 4상 PO 확정을 노린다. 하지만 손 감독은 "가드들이 너무 좋다. 한 명이 좋지 않으면, 다른 선수들이 메운다. 문유현까지 합류했다. 박정웅이 빠졌지만, 변준형과 박지훈도 국가대표 출신이다. 외국인선수도 나쁘지 않다"면서 "(그래도)정관장에 질 이유가 없다고 생각한다. 선수 개개인의 레벨 차이는 있다. 경기장 안에 들어가면 모든 선수가 에이스 역할을 할 수 없다. 해볼만 하다고 생각한다"고 말했다.

다만 부상악재는 걱정이다. 손 감독은 "최승욱은 발목 부상으로 빠진다. 만약에라도 오늘 패하면 KT전에 진통제라도 맞고 뛰겠다고 얘기하더라. 김진유는 조금 뛸 수 있다"면서 "처절하게 싸워야 한다. 선수들이 욕심만 버리고 플레이하면 좋은 결과가 나올 것"이라며 승리를 다짐했다.

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