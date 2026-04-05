[MLB] 이정후, 3경기 무안타 침묵 깨고 안타 생산...수비에서는 송구 실책

시즌 타율 0.172

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후(27)가 4경기 만에 다시 안타를 신고했다.

샌프란시스코는 5일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 뉴욕 메츠와 홈 경기에서 0-9로 완패했다. 이날 이정후는 우익수, 6번타자로 선발 출전해 2타수 1안타 1볼넷 1삼진을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.02 psoq1337@newspim.com

1일 샌디에이고 파드리스전에서 3안타 경기를 펼친 이정후는 이후 3경기 무안타로 침묵하던 중 이날 다시 안타 생산을 재개했다. 시즌 타율은 0.172(29타수 5안타)로 전날 0.148(27타수 4안타)에 비해 소폭 상승했다.

이정후는 2회말 첫 타석에서 삼진으로 물러났다. 대신 4회말 볼넷을 골라내며 출루에 성공했다.

7회말 기다리던 안타를 만들었다. 1사 주자 없는 상황에서 이정후는 메츠 선발 투수 클레이 홈스의 시속 152㎞ 포심 패스트볼을 타격해 좌전 안타를 뽑았다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 이정후가 지난 3일(한국시간) 미국 캘리포니아 오라클파크에서 열린 뉴욕 메츠와 경기에서 타석에 섰다. 2026.04.04 willowdy@newspim.com

다만 수비에서는 아쉬움을 남겼다. 7회초 1사 2루에서 메츠 타이론 테일러의 우전 안타를 잡아 홈으로 송구했으나 공이 포수 뒤로 빠지고 말았다. 이는 이정후의 실책으로 기록됐다.

이정후는 이후 타석에 들어서지 못했고, 팀은 메츠에 영봉패를 당했다. 3승 6패에 머무른 샌프란시스코는 오는 6일 메츠와의 4연전 마지막 경기를 펼친다.

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