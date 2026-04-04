'안동시장 출마' 이삼걸 민주당 후보 "댐 지원 특별법·수상 태양광 수익 시민 환원"

"산불 피해지, 단순 복구 넘어 'AI·데이터센터' 등 미래 성장 거점 전환"

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북 안동시장에 출마한 이삼걸 더불어민주당 후보가 '댐 지원특별법' 제정 추진과 수상 태양광 수익의 시민환원 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 이 후보는 산불피해 지역의 구체적 개발 방향도 제시했다.

이 후보는 3일 이같은 내용을 담은 정책 자료를 내고 "댐 건설과 각종 규제로 오랜 기간 불이익을 감내해온 지역에 실질적인 보상을 위한 기반을 마련하기 위해 '(가칭) 댐 지원 특별법 제정을 추진하겠다"고 밝혔다.

'6.3지방선거' 경북 안동시장에 출마한 이삼걸 민주당 후보(왼쪽)가 지난 달 27일 '경북 초대형산불' 피해지인 의성 고운사를 방문한 더불어민주당 정청래 대표와 기념촬영하고 있다.[사진=이삼걸 후보] 2026.04.04 nulcheon@newspim.com

이 후보는 '댐 주변지역지원특별법' 추진과 관련해 "춘천의 소양댐, 충주의 충주댐 등 유사 지역과 연대해 의원입법 형태의 특별법 제정을 추진하겠다"며 "국가적 공익을 위해 각종 규제를 감내해 온 댐 주변 지역의 권리를 법적으로 명확히 하고, 도시 재개발과 관광 시설 설치, 국가 재정 지원의 근거를 마련하겠다"고 설명했다.

이 후보는 또 안동댐과 임하댐을 활용한 '시민참여형 수상 태양광 사업'을 제안하고 "현재 발전 이익이 중앙 공기업과 외부 사업자 중심으로 돌아가는 구조를 바꿔 시민이 직접 주주로 참여해 배당을 받는 방식을 만들겠다"고 강조했다.

이 후보는 "외부 자본을 유치해 사업 규모를 키우되, 안동 시민이 수익을 공유할 수 있도록 설계하겠다"고 설명했다.

이 후보는 또 산불 피해 지역에 대한 구체적인 개발 방향도 내놓았다.

그는 "산불 피해지역에 대한 환경영향평가 면제 혜택을 활용해 리조트를 조성하고, 신재생에너지를 기반으로 한 AI·데이터센터 유치 등 대규모 개발사업 구상을 통해 산불 피해지를 단순 복구에 그치지 않고 새로운 성장 거점으로 바꾸겠다"고 강조했다.

그러면서 이 후보는 △국가 보상 체계 사각지대인 농막과 미등록 시설 피해 보완을 위한 지자체 조례 제정 △산불 취약 시기 지역사회 참여 예방 감시 체계 운영 △재난 발생 시 중앙정부와 연계한 신속한 복구 지원 등을 재난대응 방안으로 제시했다.

이삼걸 후보는 "안동은 오랜 시간 국가적 필요에 따라 희생을 감내해왔지만, 그에 상응하는 보상과 지역 발전의 기회는 충분히 보장받지 못했다"며 "댐 주변지역지원 제도 정비와 에너지 수익의 시민 환원, 산불 피해지역의 미래 거점화는 반드시 풀어야 할 핵심 과제"라고 강조했다.

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