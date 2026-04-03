부산시, 수산업 경쟁력 강화 방안 논의…어업인 체감형 정책 병행

수산업·어촌 발전 의견수렴 간담회

어업인 체감형 지원 정책 경쟁력 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 수산업 경쟁력 강화를 위해 팔을 걷어 붙였다.

시는 3일 오후 2시 강서구 수산자원연구소에서 '제3차 수산업·어촌 발전 의견수렴 릴레이 간담회'를 열고 수산업 경쟁력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

박형준 부산시장이 3일 오후 2시 강서구 수산자원연구소 회의실에서 열린 제3차 수산업·어촌 발전 의견수렴 릴레이 간담회에서 인사말을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.04.03

박형준 시장과 부경신항수협 어촌계장, 어업인 등 40여 명이 참석한 이번 간담회에서는 고유가와 자원 감소 등 산업 전반의 경영 부담을 공유하고 대응책을 모색했다.

시는 그간 세 차례 간담회를 통해 수산 현장의 의견을 수렴하고 ▲고유가 대응 ▲수산자원 회복 ▲양식어업 애로사항 해결등 등 핵심 과제를 논의해왔다.

시는 이번 논의 결과를 토대로 시범사업 추진, 양식장 면적 확대 건의, 수산업법 개정, 국가해양생태공원 지정 등 제도 개선안을 검토할 계획이다.

시는 '제3차 부산 수산업·어촌 발전계획'에 현장 의견을 반영해 산업 구조 전환과 지속 가능한 어촌경제 기반 구축에 나선다.

고수온 대응 지역특화 종자 개발, 국가해양생태공원 지정 등 해양생태와 연계된 신산업 육성도 추진된다.

시는 바다숲 조성, 어장 관리, 수산종자 방류 사업 등 수산자원 회복사업을 확대하는 한편, 유류비 지원과 친환경 장비 보급, 수산정책보험 확대 등 어업인 체감형 지원 정책도 병행한다.

박형준 시장은 "기후변화와 자원 고갈, 고유가로 수산업이 도전에 직면했지만 지속 가능한 산업 체질로 전환한다면 새로운 성장 기회를 만들 수 있다"며 "부산이 해양경제 중심 도시로 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com