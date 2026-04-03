이란 "F-35 전투기 격추" 주장에 美 "사실 아냐"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란이 자국 중부 상공에서 미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35를 격추했다고 주장했다.

3일(현지시간) 로이터 통신은 이란의 반관영 메흐르 통신을 인용해 이같이 보도했다.

이에 미국 중부사령부(CENTCOM)는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협의 케슘 섬 상공에서 '적' 전투기를 격추했다는 주장은 사실이 아니며, 모든 미군 항공기의 위치는 확인되었다는 입장을 밝혔다.

이란이 F-35 전투기를 격추했다고 주장한 것은 이번이 두 번째다. 지난달 19일 이란 일대에서 임무를 마친 F-35 한 대가 중동 내 미군 공군기지에 긴급 착륙한 바 있다.

당시 CNN 등 외신은 이란 공격에 의한 것으로 추정된다고 보도했고, 혁명수비대도 자신들이 해당 전투기를 격추했다고 주장했다.

이에 미 중부사령부는 F-35가 "이란 상공에서 전투 임무를 수행한 뒤, 중동 내 미군 기지에 비상착륙했다"면서 "항공기는 안전하게 착륙했고 조종사는 안정적인 상태다. 사건을 조사 중"이라고만 했을 뿐, 이란 타격에 의한 것인지는 밝히지 않았다.

미국 F-35 스텔스기 [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com