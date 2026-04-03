民调：李在明施政好评率升至67% 多数民众支持政府能源政策

纽斯频通讯社首尔4月3日电 韩国民调机构韩国盖洛普3日发布的调查结果显示，总统李在明的施政好评率为67%，较前一周回升2个百分点，重新呈现上升趋势。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

调查显示，对李在明施政好评率为67%，差评率为22%，另有11%表示暂无明确意见。

从评价原因来看，给出好评的受访者中，"经济与民生"占比最高，为18%；其后依次为"整体表现良好"、"履职能力"、"沟通能力"和"外交"等因素。差评率方面，受访者主要集中在对经济民生状况、高汇率问题以及福利政策的担忧。

政党支持率方面，执政的共同民主党支持率为48%，创本届政府成立以来新高；在野的国民力量党为18%，降至低位。其他政党支持率均在个位数，无党派比例为28%。

调查还显示，多数韩国民众对当前国际局势带来的经济影响表示担忧。针对美国、以色列与伊朗冲突引发的高油价、高汇率和高物价问题，60%的受访者表示"非常担忧"，29%表示"较为担忧"。

在政策层面，对于政府为应对能源危机而正在考虑将"车辆尾号限行制"从公共机构扩大至民间的方案，64%的受访者表示可以接受，28%表示反对，9%未表态。

本次调查于3月31日至4月2日进行，面向全国1001名18岁以上成年人，通过手机随机拨号方式实施，应答率为12.3%，在95%置信水平下的抽样误差为±3.1个百分点。

详情可参考中央选举民意调查审议委员会官网。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社