광양경자청, 글로벌 맞춤형 투자유치 역량 강화

K-방산·외투 전략 지원 체계화

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양만권경제자유구역청이 급변하는 글로벌 산업 환경에 대응하기 위해 투자유치 담당 공무원을 대상으로 역량 강화 교육을 실시했다.

광양만권경제자유구역청은 3일 화순 금호리조트에서 직원 100여 명이 참석한 가운데 '2026년 제1차 투자유치 역량강화 교육'을 진행했다고 밝혔다. 교육은 외국인 투자유치와 K-방산 등 핵심 전략 산업에 대한 실무 능력을 높이기 위해 마련됐다.

글로벌 환경 맞춤형 '투자유치 역량강화 교육' [사진=광양경자청] 2026.04.03 chadol999@newspim.com

첫 강연에서는 KOTRA 김주형 수석전문위원이 '산업 패러다임 전환과 외투유치 전략'을 주제로 글로벌 공급망 재편에 따른 투자 동향을 설명하고, 광양만권 특성에 맞는 외국인 투자 타깃 전략을 제시했다. 이어 광양경자청 직원이 '산단 관리 기본계획 및 인센티브 제도'를 소개하며 현장에서 바로 적용 가능한 제도 운용 방안을 공유했다.

마지막 세션에서는 해룡산단 소재 방산기업 ㈜위드피에스 구융서 대표가 'K-방산, 기업지원 방안 및 사례'를 주제로 K-방산 산업 동향과 관련 기업 수요를 분석하고, 광양만권의 방위산업 거점 도약을 위한 지원 전략을 제안했다.

교육에 참여한 직원들은 외국인 투자유치부터 방위산업까지 폭넓은 내용을 다뤄 실무에 도움이 됐다는 반응을 보였다.

구충곤 청장은 "글로벌 미래 신산업의 메카로 도약하기 위해 직원 전문성이 필수"라며 "외투유치와 신성장 산업 분야에 특화된 맞춤형 교육을 지속해 투자유치 성과를 극대화하겠다"고 말했다.

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