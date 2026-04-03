안산시, '청년창업펀드 2호'통해 미래산업 핵심기업 2곳 투자 유치

이민근 시장 "이번 투자 유치는 안산시 산업구조 고도화의 중요한 전환점이 될 것"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 2일, 안산시 청년창업펀드 2호 투자기업 ㈜와트와 ㈜아티크론에 대한 투자기업 현판식을 개최했다고 3일 밝혔다.

이민근 안산시장(사진 왼쪽)이 2일 안산시청에서 '안산시 청년창업펀드' 4호 투자기업 최재원 (주)와트 대표(왼쪽 사진 오른쪽)와 5호 투자기업 정한울 (주)아티크론 대표(오른쪽 사진 오른쪽)에게 현판을 전달하고 있다. [사진=안산시]

이번 현판식은 안산시 청년창업펀드 2호를 통한 관내 투자기업 제4호·제5호 성과를 기념하기 위해 마련됐다. 기술 기반 유망 기업 2곳이 동시에 투자를 받으면서, 시가 전개해 온 청년창업펀드 조성과 기업 유치 전략이 가시화되고 있다는 평가다.

㈜와트는 자율주행 기반 배송 로봇 기술을 바탕으로 공동주택과 스마트시티 환경에서 물류 자동화를 구현하는 기업이다. 4륜 스워브(4WS) 기반 자율주행 기술과 엘리베이터 연동, 무인 택배 시스템 등을 통해 실제 생활공간에 적용 가능한 '현장형 로봇 기술'을 보유하고 있으며, 건물 자체를 하나의 물류 시스템으로 전환하는 혁신 모델을 제시하고 있다.

또한, 실증사업과 현장 적용을 통해 이용자 만족도와 운영 효율성을 동시에 확보하고 있어, 향후 다양한 공간 기반 로봇 서비스로의 확장 가능성도 높게 평가받고 있다.

㈜아티크론은 AI 반도체 설계(IP)분야의 딥테크 스타트업으로, 저전력·저면적 메모리 IP와 SRAM-PIM 기반 AI 반도체 기술을 중심으로 엣지 AI 시장을 겨냥하고 있다. 국내 주요 반도체 기업과의 협업을 통해 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 인정받고 있으며, 안산시 반도체·AI 산업 생태계 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

특히 ㈜아티크론은 성남시에서 안산시로 이전한 기업으로, 청년창업펀드를 통한 미래 산업 기업 유치 사례로 의미를 더한다.

이민근 안산시장(왼쪽 두번째)이 2일 안산시청에서 열린 '안산시 청년창업펀드 투자기업 현판식'에서 투자기업 관계자들과 대화를 나누고 있다. [사진=안산시]

이민근 안산시장은 "㈜와트와 ㈜아티크론의 청년창업펀드 투자 유치를 진심으로 축하한다"며 "로봇과 AI 반도체는 미래 산업을 이끌 핵심 분야인 만큼, 이번 투자 유치는 안산시 산업구조 고도화의 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

이어 "특히 아티크론의 안산 이전을 계기로 앞으로도 기술력과 성장성을 갖춘 기업들이 안산에 모일 수 있도록 기업하기 좋은 환경 조성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다

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한편, 안산시는 현재까지 1호부터 3호까지 청년창업펀드를 조성했으며, 올해 4호 펀드 조성도 진행하고 있다. 시는 앞으로도 청년창업펀드를 기반으로 성장 가능성이 높은 기술기업에 대한 투자와 유치를 지속 확대해 미래 산업 중심 도시로 도약해 나갈 방침이다.

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