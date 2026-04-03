안양시·새마을금고협의회 '아동 행복' 협력..."체육행사 500만원 지원"

최대호 시장 "아이들이 즐겁고 안전하게 체육대회를 치르는 데 귀하게 사용"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 지역 금융 기관과 손잡고 관내 아동들의 건강하고 활기찬 활동을 지원한다.

2일 시청 접견실에서 열린 안양시 새마을금고협의회 MG온정나눔 성금 전달식에서 최대호 안양시장과 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

시는 지난 2일 오후 2시 30분 시청 접견실에서 안양시 새마을금고협의회로부터 '지역아동센터 연합회 체육대회' 지원을 위한 성금 500만 원을 전달받았다고 3일 밝혔다.

이날 전달식에는 최대호 안양시장을 비롯해 박용출 안양시새마을금고 이사장협의회장, 이정태 실무책임자협의회장 및 회원 등 20여 명이 참석해 나눔의 의미를 나눴다.

이번 성금은 관내 총 21곳의 지역아동센터를 이용하는 약 700여 명의 아동이 참여하는 체육 행사 운영비로 지원된다. '지역아동센터 연합회 체육대회'는 오는 9월 안양실내체육관에서 개최되며, 명랑 운동회와 장기자랑 등 다채로운 프로그램으로 꾸며질 예정이다.

박용출 회장은 "지역의 미래인 우리 아이들이 밝고 건강하게 성장하는 데 작은 보탬이 되길 바란다"며, "앞으로도 지역 사회와 상생하는 다양한 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 기탁 취지를 밝혔다.

최대호 안양시장은 "어려운 경제 상황 속에서도 매년 잊지 않고 성금을 기탁해 주시는 새마을금고협의회에 깊이 감사드린다"며, "보내 주신 소중한 마음은 우리 아이들이 즐겁고 안전하게 체육대회를 치르는 데 귀하게 사용하겠다"고 말했다.

한편, 'MG온정나눔'은 새마을금고가 지역 사회와 상생하기 위해 추진하는 맞춤형 사회 공헌 사업으로, 안양시 새마을금고협의회는 지난 2024년부터 사회 복지 시설 후원과 아동 양육 시설 물품 기탁 등 지역 사회를 위한 공헌 활동을 3년째 이어오고 있다.

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