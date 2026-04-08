라이나생명, 네이버클라우드와 손잡고 시니어 헬스케어 'AI 접목'

AI 핵심 요약beta
- 라이나생명은 8일 네이버클라우드와 시니어 헬스케어 서비스 MOU를 체결했다.
- 보험과 AI, 디지털 기술을 결합해 고령층 맞춤형 건강관리 서비스를 고도화한다.
- 네이버클라우드는 일반기업과 이 분야 첫 협력으로 고객 삶의 질 향상을 도모한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 라이나생명이 네이버클라우드와 협력해 시니어 헬스케어 서비스 고도화에 나선다. 보험과 인공지능(AI), 디지털 기술을 결합한 신규 서비스 모델을 통해 고령층 맞춤형 건강관리 시장 선점에 속도를 낸다는 전략이다.
라이나생명보험은 8일 네이버클라우드와 시니어 헬스케어 서비스 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 양사가 보유한 보험·클라우드·AI 역량을 결합해 시니어 헬스케어 분야에서 협력을 강화하고, 차별화된 고객 서비스를 제공하기 위해 추진됐다. 협약식에는 양사 주요 임원들이 참석해 상호 협력 의지를 공식화했다.
라이나생명은 이번 협약을 통해 보험 서비스에 AI 기반 건강관리와 디지털 기술을 접목한 새로운 서비스 모델을 구축할 계획이다. 특히 고령층의 건강관리 수요가 빠르게 확대되는 가운데, 데이터 기반 맞춤형 서비스 제공 역량을 강화한다는 방침이다.
네이버클라우드는 정부기관을 제외한 일반기업과 시니어 헬스케어 서비스 협력을 진행하는 것은 이번이 처음이다.
박경식 라이나생명 경영전략부문 전무는 "이번 협약은 고객의 건강과 삶의 질을 향상시키기 위한 새로운 도전의 시작점"이라며 "라이나생명은 앞으로도 고객 중심의 혁신적인 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com