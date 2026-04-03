국힘 파주시장 후보 박용호 확정…"청렴한 행정·행복한 파주 만들 것"

[파주=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박용호 파주시장 국민의힘 후보는 3.31~4.1 치러진 국민의힘 당원 및 파주 시민들에게의 온라인 투표 및 전화 여론조사에서 압도적인 표차로 국민의힘 본선 후보로 결정되었다고 3일 밝혔다.

선거운동하는 파주시장 국민의힘 후보 박용호. [사진=박용호 파주시장 후보 선거캠프]

국민의힘 중앙당 발표에 의하면 당원 여론조사 및 시민들의 여론 조사에 대한 각각의 내용을 발표하지는 않고 두 표본에 합산 결과만을 발표했다.

박용호 후보는 파주시장 후보 확정 소감으로 지난 4년간 파주에 만연한 불공정, 부정직, 각종 특혜논란 및 사리사욕의 행태를 강력히 지적하며 이번에 반드시 본선에 승리하여 파주를 공정하고 정직하게, 그리고 시민들과 적극적으로 소통하며 청렴한 행정을 이루어 깨끗하고 행복한 파주를 만들겠다고 밝혔다.

박용호 후보는 파주시장 국민의힘 후보로서 오직 파주발전만 바라보고 나아가겠다며 그동안 선거운동의 기저로 삼아온 특권거부, 거짓거부, 사리사욕거부, 의전(특혜)거부등은 지속 이어가겠다고 언급했다.

또한 박 후보는 경선 참여한 고준호 후보, 예비후보로 활동한 이재홍 후보, 안명규 후보와 정책 개발 및 선거운동등을 함께 할 것을 언급하며, 큰 표차로 성원해 준 공정한 파주갑.을 당원들과 정직한 파주시민들에게 감사를 전하며 막중한 책임을 느낀다고 전했다.

한편 박용호 예비후보는 경기 파주 출신, 기초생활수급자(영세민) 출신으로 탄현초, 문산동중(야간), 국립구미전자공업고등학교(전국모집, 현 특목고)와 서울대학교 공대 전자공학과와 동 대학원 전기공학부(석사학위)를 졸업하고, LG종합기술원에서 최우수 연구원상을 수상하고 서울창조경제혁신센터 센터장, 대통령직속 청년위원장(장관급), 국무조정실 규제심판위원등을 역임하고, 4차산업혁명 인공지능 연구원 대표로 4차산업혁명 산업경제 전문가, 인공지능(반도체) 전문가, 개발도상국의 AI 인공지능·디지털 ICT의 전문가로 활동하고 있으며, 파주에서 제21대(2020, 금촌, 문산등), 제22대(2024, 운정, 교하등)에서 국민의힘 국회의원 후보로 출마했으며, 지난 대통령선거에서는 김문수 대선캠프에서 AI 인공지능 및 양자컴퓨터등의 공약을 담당했다.

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