[로펌이슈] 율촌, '트럼프 2.0 시대 통상정책과 ITC·경제제재 대응전략' 8일 세미나

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌은 미국 로펌 폴시넬리(Polsinelli)와 공동으로 '트럼프 2.0 시대 통상정책과 ITC·경제제재 대응전략'을 주제로 오는 8일 오후 2시 강남구 삼성동 파르나스타워 39층 Lecture Hall에서 세미나를 개최한다고 3일 밝혔다.

[자료=율촌]

이번 세미나는 도널드 트럼프 대통령 2기 행정부 출범 이후 변화하는 미국 통상정책 환경과 이에 따른 기업 대응 전략을 점검하기 위해 마련됐다. 특히 우크라이나 전쟁과 중동 지역 분쟁 등 지정학적 리스크가 지속되는 가운데, 최근 미국 연방대법원의 상호관세 무효 판결까지 더해지며 통상 환경의 불확실성이 확대되고 있다는 점에 주목했다.

아울러 미국 국제무역위원회(ITC)의 소송, 특히 섹션 337(Section 337) 절차가 글로벌 기업 간 분쟁에서 주요 대응 수단으로 자리잡으면서 우리 기업의 대응 필요성도 커지고 있다는 설명이다.

세미나에는 미국 민주·공화 양 행정부에서 ITC 위원을 지낸 디애나 오쿤(Deanna Okun) 폴시넬리 변호사가 연사로 참여해 ITC 절차에 대한 실무적 통찰을 공유할 예정이다.

또 정하늘 국제법질서연구소 소장(전 산업통상자원부, WTO 분쟁 대응 경험)과 율촌 통상산업팀 변호사들이 발표 및 패널 토론에 참여해 미국 통상정책 변화에 따른 대응 전략을 논의한다.

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