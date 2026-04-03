경기도, 평택에 축구장 4개 규모 '중부권 버스공영차고지' 조성

"평택 지역의 친환경 대중교통 시대를 앞당기는 전초기지가 될 것"

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 평택시 모곡동 일원에 축구장 약 4개 넓이에 달하는 대규모 '중부권 버스공영차고지'가 문을 열었다고 3일 밝혔다.

평택 중부권 버스공영차고지 조감도. [사진=경기도 북부청]

경기도내 38번째 버스공영차고지로, 단순히 버스를 세워두는 공간을 넘어 대규모 액화수소 및 전기 충전 시설을 갖춘 친환경 대중교통의 핵심 거점 역할을 수행하게 된다.

총사업비 451억 원(국비 120억, 시비 331억)이 투입된 중부권 버스공영차고지는 평택시 모곡동 545번지 일원 3만303㎡부지에 건축연면적 2170㎡ 규모로 건립됐다. 내부에는 버스 운영에 필수적인 관리동과 정비동, 세차동은 물론 최첨단 전기실까지 갖춰 운수종사자들의 업무 효율과 편의성을 극대화했다.

이번 차고지는 기후 위기 대응을 위한 경기도의 '친환경 버스 전환' 의지가 집약된 공간이다.

하루 최대 240대의 수소버스를 충전할 수 있는 액화수소충전소와 48대의 버스를 동시에 충전할 수 있는 6,000kW급 전기충전소가 구축됐다. 올해 입차 예정인 협진여객, 평택여객 등 4개 운수업체의 버스 90대 전체가 전기·수소 등 친환경 차량으로 채워질 예정이어서 지역 내 온실가스 저감에도 크게 기여할 전망이다.

총 338면의 주차장을 조성해 버스 등 대형 차량 220대와 소형 차량 118대를 동시에 수용할 수 있어 평택시 내 권역별로 균형 있는 버스 주차 공간을 확보하게 됐다.

차고지 운영은 평택도시공사가 위탁 관리하며, 입주 업체들이 차고지 내 정비 및 세차 시설을 공동 이용할 수 있다.

평택 중부권 버스공영차고지 현장사진. [사진=경기도 북부청]

경기도는 이번 사례를 바탕으로 도내 버스공영차고지 지원 사업을 지속적으로 추진해 대중교통 기반시설의 질적 성장을 견인한다는 방침이다.

유충호 경기도 버스관리과장은 "중부권 버스공영차고지는 안정적인 주차 공간 확보를 넘어 평택 지역의 친환경 대중교통 시대를 앞당기는 전초기지가 될 것"이라며 "앞으로도 버스공영차고지 조성이 절실한 지역을 적극 발굴해 도민들이 체감할 수 있는 편리하고 쾌적한 교통 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com