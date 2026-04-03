우도환, '사냥개들2'로 컴백…강렬 액션으로 글로벌 정조준

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 우도환이 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2를 통해 한층 확장된 세계관과 진화한 액션으로 다시 한번 글로벌 시청자들과 만난다.

우도환은 지난 2023년 공개된 '사냥개들' 시즌1에서 순수한 청년 복서 '김건우' 역을 맡아 자신의 인생캐릭터를 만들었다. 극 중 김건우는 순박한 성품과 강인한 정신력을 지닌 캐릭터로, 우도환은 이 캐릭터를 통해 화려한 액션과 밀도 있는 성장사를 동시에 표현했다. 특히 복싱 선수에 버금가는 피지컬과 서사에 따라 눈빛과 호흡을 변주시키는 열연으로 전 세계 시청자들의 뜨거운 호응을 얻었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사냥개들 우도환. [사진=넷플릭스] 2026.04.03 moonddo00@newspim.com

3년 만에 돌아오는 시즌2는 그 무대를 글로벌 불법 복싱 리그로 확장하며 스케일을 키웠다. 우도환은 한층 진화한 캐릭터의 능력치와 더 스펙타클해진 이야기를 이끌 예정이다. 여기에 시즌1부터 호흡을 맞춰온 '우진' 역의 이상이와의 케미 역시 더 단단해져 더 큰 기대를 모은다.

우도환은 지난해 연말 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'에서도 육사 출신 장교 '백기현' 역을 맡아 인상적인 연기를 선보였다. '메이드 인 코리아'는 올 하반기 시즌2 공개를 앞두고 있는데, 우도환은 시즌2에서 더 본격적인 활약을 예고한다. 우도환은 올 한해 장르와 시대적 배경, 성격이 전혀 다른 두 캐릭터를 글로벌 플랫폼을 통해 선보이며 글로벌 팬들을 겨냥한 행보를 이어간다.

넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌 2는 오늘(3일) 공개된다.

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