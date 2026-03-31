[핌in현장] "AI 아닌 땀으로 만들었다"…'사냥개들2' 더 리얼해진 액션 자신감

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 맨주먹으로 불법 사채 세계에 맞선 두 청춘 복서가 짜릿한 맨손 액션으로 전 세계 시청자들을 열광시킨 '사냥개들'이 3년 만에 시즌2로 돌아왔다.

31일 서울 중구의 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 김주환 감독을 비롯해 배우 우도환, 이상이, 정지훈이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 정지훈(왼쪽부터), 우도환, 김주환 감독, 이상이가 31일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 2026.03.31 mironj19@newspim.com

'사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이, 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다.

김주환 감독은 시즌2에 대해 "주인공 두 사람이 새로운 적대자를 만나 더 치열하고 격렬한 싸움을 벌이는 이야기"라며 "복싱 액션과 브로맨스를 어떻게 더 멋있고 재미있게 보여드릴지 고민을 많이 했다"고 밝혔다.

시즌1에 이어 다시 한자리에 모인 배우들 역시 남다른 소감을 전했다. 우도환은 "오랜 시간 함께 지냈다. 시즌1을 많이 좋아해주셔서 이 자리에 다시 설 수 있어 영광"이라고 말했다. 이상이는 "시즌제 드라마가 처음인데, 시즌1 촬영 당시에는 후속을 전혀 생각하지 못했다"며 "시즌2 제작 소식을 듣고 작품이 인정받은 것 같아 뿌듯했다"고 말했다.

이번 시즌 새롭게 합류한 정지훈은 작품에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "김주환 감독님의 작품을 좋아해 꾸준히 봐왔다"며 "우연히 '사냥개들'을 접하고 한 번 보기 시작해 8편을 모두 정주행했다. 새로운 액션이 나왔다는 느낌을 받았다"고 말했다. 이어 "시즌2에 합류하게 될 줄은 몰랐는데, 제안을 듣고 꼭 하고 싶었다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 정지훈(왼족부터), 이상이, 우도환이 31일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 2026.03.31 mironj19@newspim.com

시즌2의 배경으로 '글로벌 불법 복싱 리그'를 선택한 이유도 공개됐다. 김 감독은 "시즌1이 코로나 시대를 배경으로 사채 시장과 싸우는 복서의 이야기였다면, 이번 시즌 역시 돈과 인간의 싸움이라는 주제를 이어가고 싶었다"며 "복싱을 전면에 내세우면서 이를 확장할 수 있는 설정으로 글로벌 불법 복싱 리그가 가장 매력적으로 다가왔다"고 설명했다.

캐릭터의 변화도 눈여겨볼 포인트다. 우도환은 "건우는 더 여유 있는 삶을 갖게 됐지만, 세계 챔피언을 목표로 꾸준히 성장해왔다"며 "외형과 액션의 변화를 보여주기 위해 체중도 크게 증량했다. 시즌1보다 더 강해진 모습을 보여드리고 싶었다"고 밝혔다.

이상이는 "우진은 건우를 아끼는 형 같은 존재로, 동생이 챔피언이 될 수 있도록 코치 역할을 맡게 된다"며 "책임감이 더 깊어진 인물로, 심리전과 타이밍을 활용한 액션이 주요 포인트"라고 설명했다. 이어 "왼손잡이라는 설정도 중요한 차별점"이라고 덧붙였다.

두 배우는 작품의 핵심인 브로맨스에 대해서도 강조했다. 우도환은 "한마디로 '브로멜로'라고 표현하고 싶다"며 "소중한 사람을 잃어본 공통점이 있는 두 인물이 서로를 지키려는 운명 공동체 같은 관계"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 우도환, 이상이가 31일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 2026.03.31 mironj19@newspim.com

이번 시즌의 빌런 '백정'을 맡은 정지훈은 기존 이미지와 완전히 다른 변신을 예고했다. 그는 "웃지만 눈은 웃지 않아야 하는 등 디테일한 주문이 많았다"며 "피도 눈물도 없는 캐릭터를 표현하기 위해 감독과 많은 대화를 나눴고, 점점 그 인물에 스며들었다"고 밝혔다. 이어 "집에서도 캐릭터에 몰입했다가 혼난 적이 있을 정도"라고 웃어 보였다.

김주환 감독은 정지훈의 캐스팅 이유에 대해 "건우와 우진을 동시에 압도할 수 있는 피지컬과 액션을 가진 배우가 필요했다"며 "정지훈 배우가 유일한 선택이었다"고 밝혔다. 이어 "현장에서 든든한 맏형 역할을 해줬고, 모니터링할 때마다 감탄이 나왔다"고 극찬했다.

배우들은 액션 연기에 대한 노력도 전했다. 우도환은 "안전이 가장 중요하기 때문에 사전에 액션 스쿨에서 합을 맞췄다. 처음에는 길고 어려웠지만 점점 몸에 익었다"고 말했다. 이상이는 "정해진 합 안에서 움직이다 보니 마치 춤, 커플댄스를 추는 느낌이었다"고 표현했다. 정지훈 역시 "기존과 다른 액션 스타일을 보여주기 위해 쉐도우 복싱 등 연습을 많이 했다"고 밝혔다.

김 감독은 "시즌1이 사랑받은 이유 중 하나가 복싱의 리얼리즘이었다"며 "이번 시즌에서는 이를 더 극대화하기 위해 배우들의 훈련과 촬영에 집중했다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 배우 우도환이 31일 오전 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 건우(우도환)와 우진(이상이)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 2026.03.31 mironj19@newspim.com

끝으로 배우들은 시즌2에 대한 자신감을 드러냈다. 우도환은 "두 주먹으로 아직 보여드릴 수 있는 것이 많다는 걸 느꼈다"며 기대를 당부했고, 이상이는 "AI 시대지만 '사냥개들'만큼은 땀으로 만든 작품"이라고 자신했다.

정지훈은 "건우와 우진의 브로맨스뿐 아니라 빌런 조직의 케미도 기대해달라"고 귀띔했고, 김주환 감독은 "배우들이 보여줄 새로운 도전을 지켜봐 달라"고 전했다.

끝으로 김 감독은 "쿠기가 두 개 있다"고 말해 기대감을 높이며 "쌍따봉 부탁드린다"고 말했다.

'사냥개들' 시즌2는 4월 3일 금요일 오후 5시 오직 넷플릭스를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com