SK바이오팜, CNS 유망 스타트업 2곳 연구 역량 강화 지원

노보렉스·쓰리브룩스테라퓨틱스 선정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜이 중추신경계(CNS) 분야 유망 스타트업 2개사를 지원한다.

SK바이오팜은 바이오·의료 스타트업 플랫폼 서울바이오허브와 함께 출범한 오픈 이노베이션 프로그램을 통해 중추신경계(CNS) 분야 유망 스타트업 2개사를 선정하고 협약식을 개최했다고 3일 밝혔다.

(왼쪽부터) 서울바이오허브 김현우 센터장, 쓰리브룩스테라퓨틱스 김성영 대표, 서울시 첨단산업과 강해라 과장, 노보렉스 손우성 대표, SK바이오팜 황선관 R&D부문장 [사진=SK바이오팜]

이번 협약은 지난해 11월 양측이 국내 제약·바이오 연구개발 역량 강화를 목표로 체결한 오픈이노베이션 협약의 첫 성과로, 노보렉스와 쓰리브룩스테라퓨틱스가 최종 선정됐다.

노보렉스는 인공지능(AI) 기반 구조 분석 기술을 활용해 파킨슨병 주요 타깃인 LRRK2 저해제 개발에 주력하고 있다. SK바이오팜은 노보렉스의 정밀 타깃 결합 기술에 자사의 글로벌 임상 설계 노하우를 접목해 전임상 단계부터 경쟁력을 갖춘 치료제 개발을 지원할 계획이다.

쓰리브룩스테라퓨틱스는 자가포식(Autophagy) 활성화 기전을 기반으로 알츠하이머 등 퇴행성 뇌질환 치료제 개발을 추진하고 있다. 이는 SK바이오팜이 전략적으로 육성 중인 신경면역(Neuro-Immune) 및 뇌 환경 개선 분야와 맞닿아 있어 기존 치료제와 차별화된 시너지 창출이 기대된다.

선정된 기업들은 향후 1년간 SK바이오팜 연구진으로부터 기술 실증(PoC), 임상 진입을 위한 연구개발(R&D) 로드맵 수립, 글로벌 규제 대응 전략 등 전문 자문을 받는다. 또한 서울바이오허브 내 협력센터를 기반으로 공동 연구를 진행하고 추가 협업 기회도 모색할 예정이다.

SK바이오팜은 뇌전증 치료제 '세노바메이트(미국 제품명: 엑스코프리)'를 독자 개발하며 신약 개발 전 주기 경험을 축적해왔다. 회사는 이를 바탕으로 국내 스타트업의 기술이 글로벌 기준에 부합하도록 지원하고 협력 생태계를 확대해 나갈 방침이다.

서울바이오허브 김현우 센터장은 "이번 협력은 바이오 스타트업의 글로벌 신약 개발 역량을 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "민간과의 협력 확대를 통해 국내 기업의 글로벌 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "이번 오픈이노베이션은 글로벌 신약개발 경험을 스타트업과 공유해 상생 가치를 창출하기 위한 전략"이라며 "중추신경계 미개척 영역의 유망 기술을 조기에 확보해 차세대 혁신 신약 파이프라인을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com