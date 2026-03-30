뇌전증 환아·가족 지원…사회공헌활동 본격화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜이 지난 26일 뇌전증 인식 개선의 날 '퍼플데이(Purple Day)'를 맞아 개최한 행사에서 사내 자원봉사단 "행복이음" 봉사단을 창단하고, 기업 사회적 책임(CSR) 실천 활동을 본격화한다고 밝혔다.

행복이음 봉사단은 SK바이오팜 구성원 개개인의 자발적 참여와 전문성을 바탕으로 구성된 자원봉사단이다. 올해는 초등학생 뇌전증 환아 및 형제∙자매를 위한 체험형 미술 수업을 여는 동시에, 보호자를 대상으로 전문의와의 대화, 집단 심리 상담 등 별도 세션을 마련해 환아와 가족 모두를 지원하는 프로그램을 진행할 예정이다.

SK바이오팜, 사내 자원봉사단 ''행복이음'' 봉사단 창단 [사진=SK바이오팜]

이를 통해 뇌전증에 대한 사회적 편견과 인식 부족으로 위축되기 쉬운 환아들이 감정과 생각을 자유롭게 표현하고 긍정적인 경험을 할 수 있도록 지원한다. 또한 정서적 부담을 겪는 보호자에게는 공감과 소통의 기회를 제공해 환아와 가족이 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 도울 계획이다.

아울러, 지난 26일 개최한 퍼플데이 행사에서는 한국뇌전증협회 허도경 이사(소아환우 부모 카페 '빵아빵아' 대표)를 연사로 초청해 뇌전증 환아 가족의 일상 속 어려움을 공유하고, 구성원을 대상으로 뇌전증 이해 제고 프로그램을 진행했다. 이어 뇌전증 환자 응급 상황 시 대처 방법과 인식 개선의 필요성을 살펴보는 시간을 가졌다.

SK바이오팜은 지역사회와 상생을 위한 결식우려아동 지원 활동 '행복상자 캠페인'에 2년 연속으로 참여하는 등 구성원 주도 하에 사회적 가치 창출을 위한 활동을 지속해왔다. 기존 1회성 활동을 넘어, 행복이음 봉사단을 통해 사회의 다양한 공동체를 대상으로 지속적이고 체계적인 사회공헌 활동을 확대해 나갈 방침이다.

SK바이오팜 이동훈 사장은 "환아 및 가족 맞춤형 활동을 통해 그들의 삶을 이해하는 것은 매우 중요한 일"이며 "올해 처음 출범한 행복이음 봉사단 활동을 통해 환아와 가족과 직접 소통하고, 이들이 소중한 일상을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com