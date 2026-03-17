SK바이오팜 '멘티스 케어', 美 에모리 의대와 '발작 감지' AI 모델 연구 착수

임상·웨어러블 환경 아우르는 AI 모델 개발 목표

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = SK바이오팜은 합작법인(JV) '멘티스 케어(Mentis Care)'가 미국 에모리대 의과대학과 발작 감지 및 실시간 예측을 위해 범용 인공지능(AI) 모델 개발을 목표로 공동 연구에 착수했다고 17일 밝혔다.

향후 2년 간 진행되는 이번 공동 연구는 임상 환경의 표준인 10-20 뇌파(Electroencephalography, EEG) 시스템부터 축소 채널 기반 웨어러블 EEG까지, 서로 다른 환경 전반에서 일관되게 작동하는 트랜스포머 기반 EEG 파운데이션 모델 개발을 목표로 한다. 이를 통해 실제 생활 환경에서 지속적인 뇌전증 모니터링을 구현하는 데 필요한 기술적 기반을 마련한다는 계획이다.

SK바이오팜 합작법인 '멘티스 케어' 로고 [사진=SK바이오팜 제공] nrd@newspim.com

멘티스 케어는 이번 협력을 통해 에모리대학교 의과대학 측이 보유한 100만 시간 이상의 비식별화 EEG 데이터를 기반으로 연구를 진행한다.

공동 연구는 ▲대규모 데이터 큐레이션 및 표준화된 전처리 파이프라인 구축 ▲고성능 발작 감지 파운데이션 모델 개발 ▲다양한 환자군 및 기록 환경에서의 검증 ▲축소 채널 기반 웨어러블 EEG 시스템에 대한 모델 적응 ▲발작 전 실시간 예측 모듈 확장 등 5개 핵심 축을 중심으로 추진된다. 다만 이번 연구는 초기 단계에 있으며, 향후 연구를 바탕으로 개발될 실제 제품은 추가 개발과 임상시험, 관련 규제당국의 검토 및 승인 절차를 거쳐야 한다.

하산 코톱(Hassan Kotob) 멘티스 케어 CEO는 "에모리대 의과대학과의 공동 연구를 통해 개발하려고 하는 범용 AI 모델은 연속적이고 실제 생활 환경에 기반한 모니터링을 가능하게 하는 핵심 기반 기술"이라며 "발작이 조절되지 않는 환자 3명 중 1명에게 이는 향후 근본적인 변화를 의미할 수 있다"고 밝혔다.

사마네 나시리(Samaneh Nasiri) 에모리대학교 의과대학 박사는 "파운데이션 모델은 헬스케어 전반에서 새로운 가능성을 열고 있다"며, "이번 협력은 EEG의 대규모 활용 가능성을 넓히고, 뇌 기능 이해를 확장하는 중요한 기반이 될 것"이라고 말했다. 가리 클리퍼드(Gari Clifford) 에모리대 생의학정보학과 학과장 역시 "이번 공동 연구는 대규모 EEG 분석을 가속화해 폭넓은 질환 영역에 도움이 될 수 있는 연구 계기가 될 것"이라고 전했다.

SK바이오팜은 이번 멘티스 케어와 에모리대학교와의 공동 연구를 통해 자사가 보유한 뇌파 분석 AI 기술 및 웨어러블 디바이스 역량의 고도화를 추진한다. 회사는 이번 협력이 디지털 헬스케어 분야의 기술적 저변을 넓히는 기회가 될 것으로 보고 있다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "SK바이오팜은 혁신 신약을 넘어 AI 기반 디지털 헬스케어를 통해 환자 치료의 새로운 가능성을 모색하고 있다"며 "멘티스 케어를 통해 AI 기술을 접목한 환자 중심 치료 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 강조했다.

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