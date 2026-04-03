김영환 "민주당 독주 막겠다"…이범석 "청주, 아이 웃는 도시로"

국힘 충북지사·청주시장 경선 원점…지지자 결집 본격화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 충북지사 후보 경선을 원점에서 다시 진행하기로 하면서 지역 정가가 출렁이고 있다.

컷오프에서 살아난 김영환 충북지사와 이범석 청주시장은 각각 SNS를 통해 "다시 시작"을 선언하며 지지자 결집에 나섰다.

1일 김영환 충북지사.[사진=뉴스핌DB]

이번 재심 결정은 새로 구성된 박덕흠 공관위원장 체제 하에서 내려진 첫 중대 조치로당내 공천 기류 자체가 재조정될 가능성을 시사한다는 평가가 나온다.

김영환 지사는 3일 페이스북에 "새 공관위의 결정에 감사드린다"며 "훌륭한 후보들과 정정당당한 경선을 통해 충북에서 민주당 독주를 막고 전국적인 승리의 회오리바람을 일으키겠다"고 밝혔다.

이어 "충북도를 대한민국의 중심으로, 가장 강하고 번영하는 도로 만들겠다"며 재심 결과와 함께 "최선을 다하겠다"는 각오를 내비쳤다.

현직 도지사로서의 '정당성 회복'에 초점을 맞춘 메시지다.

이범석 청주시장 .[사진=뉴스핌DB]

같은 날 재심을 통해 경선 참여 자격을 회복한 이범석 청주시장도 시민에게 감사 인사를 전했다.

이 시장은 "그동안 흔들림 없이 함께해주신 모든 분들의 응원 덕분에 다시 한 걸음을 내딛게 됐다"며 "이 시간을 더 단단해지는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.

그는 "아이들이 마음껏 웃을 수 있는 도시, 부모가 안심하고 아이를 키울 수 있는 도시가 바로 청주"라며 "시민과 청주의 미래를 향해 앞으로 나아가겠다"고 말했다.

충북지사와 청주시장 경선이 다시 출발선으로 돌아가면서 국민의힘 지역정가가 새로운 긴장 국면에 접어들었다.

각 후보들의 행보가 본격화될 것으로 보여, 충북이 전국 지방선거 구도의 변곡점이 될지 관심이 모인다.

baek3413@newspim.com