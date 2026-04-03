화사, '쏘 큐트' 콘셉트 포토 공개…반전 분위기 기대감

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 화사가 상반된 무드의 콘셉트 포토를 연이어 공개하며 신곡 '쏘 큐트(So Cute)'로 돌아올 '솔로 퀸'의 귀환을 예고했다.

화사는 2일 오후 공식 SNS 채널에 새 디지털 싱글 '쏘 큐트'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 화사 콘셉트 포토. [사진=피네이션] 2026.04.03 moonddo00@newspim.com

앞서 선보인 티저 영상과 콘셉트 포토에서 아이들과 함께 내추럴하고 아늑한 분위기를 보여줬던 화사는 이번 콘셉트 포토에서는 사뭇 다른 모던한 스타일링으로 '퀸 화사'의 존재감을 드러냈다.

흑백 사진 속 화사는 종이로 만든 왕관과 드레스를 연상시키는 화이트 의상을 착용해 자유로운 무드를 자아냈다. 또다른 사진에서는 도트 패턴의 원피스, 페도라, 레이스 장갑을 매치하고 레트로 감성을 전해 시선을 끌었다.

신곡 콘셉트 포토 공개가 완료된 가운데 아이들과 함께한 티저 영상과 이미지, 또 화사만의 온전한 매력이 담긴 또다른 사진들이 저마다 색다른 느낌으로 신곡 '쏘 큐트'에 대한 궁금증을 불러 일으킨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 화사 콘셉트 포토. [사진=피네이션] 2026.04.03 moonddo00@newspim.com

화사는 지난해 발표한 '굿 굿바이'로 국내 주요 음원 차트에서 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 총 750회 달성하며 국내 가수 최고 기록을 달성했다. 또한 음악방송 5관왕, 써클차트 6관왕, '빌보드 코리아 핫100' 2주 연속 1위를 차지하며 솔로 데뷔 이래 최고 성적을 거뒀다.

가창뿐만 아니라 작사, 작곡으로 자신의 이야기를 음악으로 전하며 진정성 있는 아티스트로 자리매김한 화사. '굿 굿바이'에 이어 약 6개월 만에 발표하는 '쏘 큐트'를 통해 K팝 대표 '솔로 퀸'의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대를 모은다.

한편, 화사의 새 디지털 싱글 '쏘 큐트'는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com