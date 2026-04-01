화사, 9일 '쏘 큐트'로 컴백…'굿 굿바이' 신드롬 잇는다

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 화사가 신곡 '쏘 큐트(So Cute)'로 컴백한다.

소속사 피네이션은 1일 "화사가 오는 9일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '쏘 큐트'를 발매한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 화사. [사진=피네이션] 2026.04.01 alice09@newspim.com

지난해 10월 15일 발표해 메가 히트를 기록한 '굿 굿바이(Good Goodbye)'이후 약 6개월 만의 컴백이다.

지난달 31일 오후 피네이션 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에는 화사의 컴백을 알리는 '쏘 큐트' 티저 영상도 공개됐다.

영상에는 '쏘 큐트'라는 화사의 짧은 보컬과 더불어 테이블에 앉아 생각에 잠긴 화사, 또 그 주위를 둘러싸고 리코더, 훌라후프 등을 갖고서 저마다 놀고 있는 아이들의 모습이 담겨 이목을 집중시킨다.

화사는 앞서 발표한 '굿 굿바이'로 압도적인 음원 파워를 과시했다. 특히 국내 주요 음원 차트에서 정상을 모두 차지하는 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 총 750회 달성하며 국내 가수 중 최고 자리에 올랐다.

화사는 오는 9일 신곡 발표와 더불어 9월 11일(현지시간) 브라질 리우데자네이루에서 열리는 세계 최대 규모의 뮤직 페스티벌 '록 인 리오'에 출연해 K팝 대표 디바다운 보컬과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

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