일루미네이션 '미니언즈·몬스터즈', 7월 15일 개봉 확정

이번엔 몬스터와 손잡고 '무비스타' 도전
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 유니버설 픽쳐스는 애니메이션 프랜차이즈 '미니언즈'의 신작 '미니언즈·몬스터즈'가 오는 7월 15일 국내 개봉을 확정했다고 3일 밝혔다.
'미니언즈'는 전 세계적인 흥행을 거둔 '슈퍼배드' 시리즈의 마스코트로 지난 2015년 첫 스핀오프 이후 단일 프랜차이즈로만 월드 와이드 누적 수익 20억 달러를 돌파한 일루미네이션의 대표 지식재산권(IP)이다.
이번 신작은 우연히 영화 촬영장에 난입한 미니언들이 예기치 않게 세계적인 무비스타로 거듭나며 벌어지는 이야기를 그린다. 특히 미니언들이 직접 영화 제작에 도전하며 세상 곳곳에 봉인되어 있던 몬스터들을 깨우게 되고 이로 인해 벌어지는 예측 불허의 소동을 담아낼 예정이다.
특유의 좌충우돌 매력을 가진 미니언들이 새로운 캐릭터인 몬스터들과 손잡고 펼칠 모험에 벌써부터 영화 팬들의 관심이 집중되고 있다. '미니언즈·몬스터즈'는 오는 7월 15일 전국 극장에서 관객들을 만날 예정이다.
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