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'경북도민 스포츠 제전' 64회 경북체전 3일 개회식…4일간 열전 돌입

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22개 시·군 선수단 1만2000여명 참가...시부 30개·군부 16개 종목서 기량 펼쳐
도민체전 사상 첫 안동시·예천군 공동 개최....시·군 경계 넘어 화합·상생

[안동·예천=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도민의 스포츠 제전인 '제64회 경북도민체육대회'가 3일 경북도청 새마을광장에서 열리는 개회식을 시작으로 4일간의 열전에 들어간다.

'함께 여는 화합체전, 미래 여는 경북도민'의 슬로건으로 펼쳐지는 이번 경북도민체전에는 도내 22개 시·군 선수단과 임원 등 1만 2000여 명이 시부(市部) 30개, 군부(郡部) 16개 종목에 시·군의 명예를 걸고 기량을 펼친다.

특히 이번 체전은 도민체전 사상 최초로 안동시와 예천군이 공동 개최해 시·군 간의 경계를 넘어선 화합과 상생의 의미를 더한다.

경북도민의 스포츠를 통한 화합의 제전인 '제64 경북도민체육대회'가 3일 경북도청 새마을광장에서 열리는 개회식을 시작으로 4일간의 열전에 들어간다. 사진은 경북도민체전의 엠블럼(왼쪽)과 마스코트.[사진=경북도] 2026.04.03 nulcheon@newspim.com

3일 오후 4시 30분, 경북도청 새마을광장에서 열리는 개회식은 경북의 자부심을 고취하고 도민의 기운을 하나로 모으는 다채로운 프로그램으로 구성된다.

식전 행사에서는 인기 그룹 '노라조' 공연과 안동의 대표적 전통문화인 '차전놀이'가 펼쳐져 축제 분위기를 고조시킨다. 이어 대한민국 공군 특수비행팀 '블랙이글스' 8대가 에어쇼로 경북도청 신도시의 상공을 수놓으며 대회의 시작을 알린다.

개회식 공식행사는 22개 시·군 선수단 입장을 시작으로 개회 선언, 환영사, 대회기 게양, 대회사, 선수단 대표 선서 순으로 진행된다.

성화 점화는 경북을 빛낸 체육인들이 참여하여 대회의 품격을 높인다.

2023 항저우 아시안게임 은메달리스트 박민정 선수와 2025 아시아육상 금메달리스트 나마디 조엘진 선수가 최종 주자로 나서 성화대에 불꽃을 피워 올린다.

성화 점화와 동시에 밤하늘을 수놓는 500여 대의 첨단 무인기 공연(드론쇼)은 경북의 혁신적인 기술력을 보여주며, 성공적인 대회 개최를 기원하는 화려한 장관을 연출한다.

식후 공연에는 이찬원, 장민호, 하이키 등 국내 정상급 가수가 출연하여 모든 세대가 함께 즐기는 화합의 무대를 선사한다.

경북도는 이번 제64회 경북도민체육대회가 도민의 저력을 확인하고 경북 북부권의 새로운 미래를 설계하는 화합의 장이 될 것으로 기대하고 있다.

경북도는 도민이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 안전 관리에도 만전을 기했다. 개회식장에 설치된 대규모 객석 시설물과 수중 화면(워터스크린) 등 주요 구조물에 대해 철저한 구조 안전 진단을 실시한 데 이어 지난 1일, 안동시와 합동 점검을 통해 현장 전반의 안전성을 최종 확인했다.

황명석 경상북도지사 권한대행은 "이번 대회는 도민체전 역사상 첫 공동 개최를 통해 도민이 하나로 마음을 모으는 뜻깊은 자리"라며 "대회 기간 동안 최선을 다해 줄 선수단과 운영을 위해 힘써준 안동시·예천군 관계자, 그리고 성원을 보내준 도민 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다. 

nulcheon@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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