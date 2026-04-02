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용적률 퍼줘도 수익성엔 한계…공공 정비사업, 묻지마 추진은 '독'

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법무법인 율촌 도시정비사업 세미나
일반분양 적은 구역, 공공 전환해도 수익성 낮아
상가 소유주 등 주민 반발에 사업 지연되기도
법령 연계 및 분담금 사전 고지로 투명성 높여야

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부의 주택 공급 정책이 공공과 민간 주도를 오가며 변화하는 가운데 성공적인 도심 정비사업을 위해서는 구역별 맞춤형 전략이 필요하다는 지적이 나왔다. 공공 주도 사업 시 각종 혜택으로 수익성이 나아지기도 하지만 일반 분양 비율 등에 따라 한계가 뚜렷해 '공공주택특별법' 등 법령 연계와 투명성 강화가 시급하다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 변세일 국토연구원 선임연구위원이 지난 1일 열린 '도시 주택공급 확대에 따른 도시정비사업의 역할과 과제' 세미나에서 주제발표를 진행하고 있다. 2026.04.02 chulsoofriend@newspim.com

2일 정비업계에 따르면 변세일 국토연구원 선임연구위원은 전일 열린 '도시 주택공급 확대에 따른 도시정비사업의 역할과 과제' 세미나에서 이 같이 밝혔다. 

문재인 정부는 '5·6 대책'과 '8·4 대책' 등을 통해 공공 주도의 공급 계획을 세웠다. 윤석열 정부는 민간 주도 정비사업으로 방향을 바꿔 5년간 전국 22만가구, 서울 10만가구의 신규 정비 구역 확대와 신규 택지 15만가구 발굴을 추진했다. 현 정부는 총 135만가구, 연간 27만가구 규모의 신규 주택 공급을 위해 LH 직접 시행 방식을 택했다. 1기 신도시 등 노후계획도시에 6만3500가구를 공급하는 한편 사업 기간을 3년 단축하도록 조치했다.

이와 동시에 서울시는 주거정비지수 폐지와 신통기획 전면 도입으로 사업 기간을 단축했다. 저층 주거지에는 필지 단위를 모아 공동 개발하는 모아주택 및 모아타운을 도입해 인센티브를 부여했다. '재개발·재건축 2대 사업 지원 방안'을 통해서는 사업성이 부족한 지역에 사업성을 보전해 주고 추가 용적률을 부여했다.

정부가 적극적으로 추진하고 있는 공공 주도 정비사업은 공급 증대에 긍정적 영향을 주는 것은 사실이나 여러 한계에 직면했다는 비판이 나온다. 변 연구위원은 "공공 재개발·재건축은 고밀 개발에 따른 기반시설 부담 증가 우려가 제기됐으며, 서울시의 민간 재개발 규제 완화와 맞물려 추진력이 약화됐다"며 "문 정부 때 제시된 공공 직접 시행 방식은 현물 선납 조건에 따른 소유권 이전 기피, 상가 밀집 지역 및 다가구 밀집 주택의 영업권 및 월세 보상 요구 등으로 집단 반발이 발생해 사업이 지연되고 있다"고 지적했다.

연구원 조사 결과 민간에서 공공 정비사업으로 전환 시 각종 인센티브가 증가하며 사업성이 대체로 개선되는 흐름이 나타났다. 그러나 구역 특성에 따라 조합원 수가 많고 일반 분양 물량이 적은 지역은 기부채납 납부 비율 문제로 사업성이 감소하거나 개선 효과가 매우 작게 나타났다. 공사비 변화 등 시장 여건에 따라 사업성이 계속 바뀌는 점도 확인됐다.

변 선임연구위원은 향후 과제로 지역 특성을 고려한 정비사업 추진을 강조했다. 그는 "'공공주택특별법', '도시정비법', '도시재생 및 촉진법' 등 관련 법령들을 종합적으로 연계 검토해 장점을 살리고 확대를 보완해야 한다"며 "개별 분담금과 수익을 사전에 고지해 사업 관리에 대한 투명성을 강화해야 한다"고 제언했다.

chulsoofriend@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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