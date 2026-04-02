김태흠, 835억 '민생 패키지' 가동…중동전쟁 대응 전면 지원

[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 중동전쟁 여파에 대응해 중소기업과 소상공인 지원을 위한 835억 원 규모의 민생경제 패키지를 본격 가동한다.

김태흠 충남지사는 2일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "불확실한 대외 환경 속에서 지역 경제 충격을 최소화하기 위해 선제 대응에 나선다"며 대규모 지원 계획을 발표했다.

김태흠 충남지사. [사진=충남도]

이번 대책은 중소기업 5개 사업 587억 원, 소상공인 4개 사업 247억 원 등 총 9개 사업에 835억 원이 투입된다.

김 지사는 특히 수출·물류 기업의 자금난 해소를 위한 긴급 지원에 방점을 찍었다. 도는 500억 원 규모의 긴급경영안정자금을 투입해 기업당 최대 5억 원을 융자하고, 1년간 3% 이자를 보전한다. 신청 기간도 연장해 지원 문턱을 낮췄다.

자동차부품 기업에는 매출채권 보험료를 지원하고, 당진 철강 산업에는 기업 부담을 줄이는 방식으로 지원을 확대한다. 또 산업용 전기요금 부담 완화를 위해 태양광 설치 기업에 저금리 자금도 지원한다.

산업위기 대응도 병행한다. 서산 석유화학 위기근로자 지원금은 60억 원 규모로 확대하고, 지급 대상도 5천 명 이상으로 늘려 신속 집행에 나선다. 김 지사는 당진 철강산업의 위기지역 지정도 조속히 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

소상공인 지원 역시 대폭 강화됐다. 매출 감소 소상공인에는 최대 660만 원, 재창업에는 최대 850만 원을 지원한다. 특히 배달료 지원 예산을 46억 원 규모로 확대해 건당 3000원, 최대 50만 원까지 지원한다.

이와 함께 1인 자영업자까지 고용보험 지원을 확대하고, 노란우산공제 장려금과 화재보험료 지원도 상향해 고정비 부담 완화에 나선다.

김태흠 지사는 "위기를 기회로 바꾸기 위해 속도감 있게 정책을 추진하겠다"며 "지원이 필요한 기업과 도민이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 집중 홍보에도 나서겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com