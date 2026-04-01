강경상고, 각군 모병관 초빙교육...정예 군 간부 양성 박차

[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 논산계룡교육지원청은 강경상업고등학교(강경상고) 국방경영과가 지난달 27일 교내 NCS실 및 금융세미나실에서 1~3학년 국방경영과 전체 학생을 대상으로 '2026학년도 제1차 각군 모병관 초빙 교육'을 개최했다고 1일 밝혔다.
교육에 앞서 교장실에서는 교장과 육군, 공군 모병관, RNTC 관계자, 그리고 국방경영과 부장이 참석한 사전 간담회가 진행됐다. 이 자리에서는 강경상고 국방경영과의 교육 목표를 공유하고 정예 부사관 및 RNTC 인재 양성을 위한 각군의 협력 방안에 대해 심도 있는 논의가 이루어졌다.
이어 금융세미나실에서는 공군 부사관 제도에 대한 상세한 설명이 진행됐다. 학생들은 공군 모병관의 설명을 통해 첨단 기술과 전문성을 요하는 공군 부사관의 특성을 깊이 이해하고 진로 비전을 구체화했다.
NCS실에서는 육군 모병관이 육군 부사관 선발 과정, 지원 자격, 복지 혜택 등을 중심으로 정보를 전달했다. 특히 필기시험, 체력검정, 면접 전략 등 노하우를 공개하며 학생들의 뜨거운 관심을 받았다.
마지막으로 NCS실의 대형 화면을 활용해 육군 모병관이 학생들에게 학군부사관(RNTC) 제도에 대한 설명회를 가졌다. RNTC는 대학 3~4학년 과정과 연계해 군 간부를 양성하는 제도로, 고교 시절부터 체계적으로 준비할 수 있는 정보를 제공했다.
강의 후에는 개별 질의응답 시간을 통해 체력 검정 요령, 면접 전략 등에 대해 일대일 맞춤형 조언을 제공했다.
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