KAIST, 조선 관료 14000명 분석…"권력 집중이 공정성 붕괴 초래"

관료 불평등 심화와 권력 집중
조선 사회 쇠퇴 원인 규명
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국과학기술원(KAIST)은 교내 연구팀이 조선왕조실록과 과거 급제자 기록을 분석해 조선 관료 1만4600여 명의 경력 패턴을 규명했다고 1일 밝혔다. 공정한 인재 등용 시스템이 붕괴되고 특정 가문에 권력이 집중되면서 관료 사회의 불평등이 심화됐다는 점을 데이터로 입증한 것이다.
KAIST 문화기술대학원 박주용 교수 연구팀은 홍콩침례대학 최동혁 박사, 홍콩대학 연구진과 함께 조선왕조실록과 문과방목(과거 급제자 명단)을 디지털 인문학과 복합계 과학 방법론으로 분석했다. 연구 결과는 통계물리학 분야 국제 학술지 '피지카 에이(Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications)' 4월호에 게재됐다.
연구팀은 1453년 계유정난을 정량적으로 분석했다. 실록 기록을 바탕으로 단종, 수양대군(세조), 안평대군과 교류한 관료들의 관계망을 구축한 결과, 세조와 가까웠던 인물들은 공신으로 부상하고 안평대군 측 인물들은 숙청되는 등 권력 변화가 관료 사회에 끼친 영향이 명확히 드러났다.
다만 무력 정변은 조선 역사상 극히 소수의 사례였기 때문에, 연구팀은 관료제의 일반적인 작동 방식을 파악하기 위해 장기적 분석을 수행했다. 관료가 맡았던 관직의 높이와 재직 기간을 종합해 '총성공지표(Total Success Index)'를 개발했다.
분석 결과, 조선 건국 이후 약 400년 동안 출신 가문이나 지역과 개인의 성공지표 사이에는 일정 수준의 상관관계가 있었지만, 그 수준은 비교적 안정적으로 유지돼 공정성과 사회적 이동성이 보장됐다. 그러나 조선 후기로 접어들며 이 균형이 무너졌다.
안동 김씨, 풍양 조씨 등 특정 가문이 경쟁이 아닌 권세를 통해 과거 급제자와 고위 관직을 차지하기 시작했고, 관료 사회의 불평등이 급격히 심화됐다. 데이터 분석 결과 특정 가문이 관료의 성공 지표를 집중적으로 차지하는 현상이 확인됐으며, 이는 공정한 인재 등용 시스템의 붕괴를 의미했다.
박주용 교수는 "실력 본위의 등용 시스템이 무너진 구조적 변동을 해결하지 못한 조선 사회는 쇠퇴와 멸망으로 이어졌다"고 설명했다.
연구팀은 향후 인공지능(AI)을 활용해 조선사 데이터베이스를 확장하고 해외의 관료제와 비교할 계획이다. 논문은 오픈액세스(open access)로 전 세계 연구자와 일반인이 자유롭게 열람할 수 있다.
biggerthanseoul@newspim.com