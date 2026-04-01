KB금융, 화랑미술제 'KB스타상' 작가 인터뷰 공개

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB금융그룹이 1일 '문화가 있는 날'을 맞아 2026 화랑미술제 신진작가 특별전 'ZOOM IN'의 'KB스타상' 수상자 조이스 진, 송인욱 작가의 인터뷰 영상을 공개했다.
이번 영상은 신진작가들의 작품세계를 조명하고 전시 공간을 넘어 대중과의 접점을 넓히기 위해 기획됐다. 3~4분 내외의 영상에는 두 작가의 창작 배경과 작품에 담긴 메시지가 담겼다.
KB금융은 'ZOOM-IN' 후원과 Kiaf SEOUL 참여, 공립 미술관 무료 관람 등 다양한 문화예술 활동을 이어왔다. 이번 수상 작가와는 굿즈 제작, 개인전 지원은 물론 '2026 KB금융그룹 캘린더'와 '2026년 골든라이프 챔피언십 트로피' 제작도 진행할 예정이다.
조이스 진 작가는 "아이들은 일상 속 작은 모험을 통해 자신의 세계를 넓혀간다"며 "관람객들이 어린 시절의 호기심을 떠올리길 바란다"고 말했다. 이어 "KB스타상이 첫 수상이라 더욱 뜻깊다"며 "캘린더 협업을 통해 더 많은 이들에게 작품을 전할 수 있어 기대된다"고 밝혔다.
송인욱 작가는 불안과 상처를 소멸이 아닌 새로운 감각이 생성되는 과정으로 보고 목재의 생명성과 선·굴곡을 통해 이를 표현해왔다. 그는 "흔들리는 상태 속에서도 남아 있는 생명력을 포착해 삶 속 작은 희망을 전하고자 한다"며 "작업을 선보일 기회를 얻어 뜻깊고, 트로피 제작 프로젝트도 좋은 결과로 이어가고 싶다"고 말했다.
KB금융 관계자는 "이번 영상은 신진작가의 작품세계와 고민이 담긴 창작물들을 보다 많은 분들에게 자연스럽게 보여드리고자 기획됐다"며 "앞으로도 역량 있는 신진작가들이 더 넓은 무대에서 가능성을 펼쳐갈 수 있도록 다양한 협업과 지원을 이어가겠다"라고 말했다.
한편 오는 4월 8일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 화랑미술제'에서는 두 수상자를 포함한 신진작가 10인의 작품을 직접 만나볼 수 있다.
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