경기도교육청, 미국 시애틀에 온라인 한국어 학습 플랫폼 보급

임태희 교육감 약속 1년 만에 결실... K-푸드·뷰티 등 문화교류 확대
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 자체 개발한 온라인 한국어 학습 플랫폼을 미국 공교육 현장에 보급하며 '경기형 글로벌 한국어 교육'의 서막을 열었다.
경기도교육청은 미국 시애틀 한국교육원과 연계해 '경기한국어랭귀지스쿨(KLS) 3섹터' 기반의 한국어 교육 지원 및 K-푸드, K-뷰티 등을 아우르는 해외 문화교류 사업을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.
이번 사업은 지난해 2월 임태희 교육감이 시애틀 방문 당시 현지 교육구와 체결한 업무협약의 후속 조치다. 도교육청은 지난 1년간 콘텐츠 개발과 플랫폼 구축에 매진한 끝에, 지난 3월 워싱턴주 공립학교 학생과 재외동포를 대상으로 총 500개의 학습 계정을 발급하며 실질적인 지원에 나섰다.
'KLS 3섹터' 시스템은 전 세계 어디서나 접속 가능한 온라인 플랫폼으로, 사전평가부터 학습, 사후평가, 이수까지 이어지는 체계적인 구조를 갖췄다. 특히 ▲6개 국어 원어민 강의 ▲노래 및 쇼츠(Shorts) 영상 활용 ▲학교 공간 탐험 게임형 자료 등 학습자의 흥미를 극대화한 콘텐츠가 특징이다.
이번 사업은 단순한 물적 지원이나 일회성 교류를 넘어, 해외 공교육 시스템 내에서 상시 학습이 가능한 '지속 가능한 모델'을 구축했다는 점에서 높은 평가를 받고 있다. 학습자들은 실제 학교생활에 필요한 한국어 표현을 자기주도적으로 익힐 수 있게 된다.
도교육청은 이번 워싱턴주 지원을 시작으로 뉴질랜드, 일본 사이타마 등 해외 한국어 교육 거점을 점진적으로 확대할 계획이다. 또한 한국 전통 도예와 K-컬처를 체험할 수 있는 다채로운 온·오프라인 콘텐츠를 공동 제작해 확산시킬 방침이다.
도교육청 관계자는 "경기한국어랭귀지스쿨은 재외동포뿐만 아니라 예비 입국자들에게도 훌륭한 길잡이가 될 것"이라며 "글로벌 네트워크를 강화해 경기도의 우수한 교육 콘텐츠를 세계로 수출하겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com