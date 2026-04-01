삼성전자 '갤럭시 북6' 출시..."AI 성능은 올리고 가격은 낮췄다"

구독형 판매 확산…초기 비용 부담 낮춘 수요 증가
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 1일 인공지능(AI) PC '갤럭시 북6'를 국내 출시했다.
이번 제품은 '갤럭시 북6 울트라'와 '갤럭시 북6 프로'에 이어 추가된 모델로, 시리즈 전 라인업이 갖춰졌다. 16형과 14형 두 가지 크기로 출시하며 가격은 사양에 따라 160만 원부터 251만 원까지다.
신제품은 인텔 '코어 울트라 프로세서 시리즈 3'를 탑재했다. 최대 49TOPS 신경망처리장치(NPU)를 적용해 전작 대비 AI 연산 성능을 크게 끌어올렸다. 이미지 편집과 실시간 번역 등 AI 기반 작업 안정성이 개선됐다. 이전 모델은 13TOPS 수준이었다.
배터리 효율도 강화됐다. 완전 충전 시 최대 24시간 동영상 재생이 가능하다. 장시간 작업 환경에 대응한 설계다.
디자인은 시리즈 공통 요소를 유지했다. 대칭 구조를 강조한 외관에 중앙 정렬 터치패드와 투톤 키보드를 적용했다. 두께 14.9mm, 무게 1.43kg 수준으로 휴대성을 확보했다.
확장성도 강화했다. USB 타입C 2개, 타입A 2개, HDMI, 마이크로SD, 유선 LAN 포트를 지원한다. 별도 어댑터 없이 다양한 기기 연결이 가능하다.
AI 기능도 전면에 내세웠다. 'AI 컷아웃' 기능은 이미지 배경 제거 작업을 지원한다. '실시간 번역'은 선택 텍스트를 즉시 다른 언어로 변환한다. 자연어 명령으로 파일 검색과 설정 변경도 가능하다.
삼성전자는 고성능 수요 대응도 병행했다. 기존 외장 그래픽 모델에 이어 내장 그래픽 기반 '갤럭시 북6 울트라' 신규 모델을 추가했다. 코어 울트라 시리즈 7, 32GB 메모리, 1TB 저장장치를 적용했고 가격은 369만 원이다.
구독형 판매도 확대 흐름을 보인다. 'AI 구독클럽' 이용자는 전 분기 대비 약 3배 늘었다. 삼성스토어 구매 고객 중 약 25%가 구독 방식을 선택했다.
구독 상품은 24·36·48개월형으로 구성된다. 무상 수리와 파손 보상 혜택이 포함된다. 기본 1년 보증 기간은 구독 기간만큼 연장된다. 파손 보상 횟수 제한은 없고 수리 시 자기부담금 25%가 적용된다.
정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 북6'는 뛰어난 퍼포먼스와 '갤럭시 AI'를 기반으로 플래그십급 성능을 유지하면서도 가격 경쟁력을 갖춘 제품"이라며 "'갤럭시 북6'과 함께 일상 전반에서 폭넓은 AI 경험을 해보시길 바란다"고 말했다.
syu@newspim.com