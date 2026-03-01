삼성전자, MWC서 '갤럭시 S26' 전면에...AI 생태계 확장

S26 중심 음성·이미지 기반 '갤럭시 AI' 체험 공간 구성

XR·트라이폴드 공개…AI 네트워크·산업 인프라 전략 제시

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 모바일월드콩그레스(MWC26)에서 '갤럭시 인공지능(AI)' 확장 전략을 공개한다. 모바일을 넘어 네트워크와 산업 인프라 전반으로 AI 적용 범위를 넓힌다.

삼성전자는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막하는 MWC26에 참가한다. 갤럭시 생태계 전반으로 이어지는 AI 경험과 AI 기반 네트워크 혁신 기술을 선보인다. MWC는 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 주관하는 글로벌 이동통신 박람회다.

MWC26 전시장 앞의 삼성전자 옥외 광고 모습 [사진=삼성전자]

삼성전자는 피라 그란 비아 전시장에 1745㎡ 규모 전시관을 마련했다. 3세대 AI폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 중심에 배치했다. 음성·이미지 등 다양한 입력을 기반으로 맥락을 이해하는 AI 활용 사례를 체험하도록 구성했다.

'프라이버시 디스플레이'도 공개했다. 모바일 최초로 측면 시야를 제한하는 기술이다. 사생활 보호 기능을 강화했다.

카메라 성능도 전면에 내세웠다. '갤럭시 S26 울트라'는 더 넓은 조리개를 탑재했다. 어두운 환경에서도 선명한 촬영이 가능하다. 향상된 '나이토그래피(Nightography)'로 저조도 영상 품질을 끌어올렸다.

'포토 어시스트(Photo Assist)'는 자연어 기반 편집 기능을 강화했다. '크리에이티브 스튜디오(Creative Studio)'는 이미지 스타일 변환을 지원한다.

상황 인식 기반 AI 기능도 배치했다. '나우 넛지(Now Nudge)'는 실시간 정보 제안을 수행한다. '나우 브리프(Now Brief)'는 일정에 맞춘 브리핑을 제공한다. '서클 투 서치(Circle to Search)'는 화면 위 원 그리기로 정보 탐색을 지원한다. 빅스비, 제미나이, 퍼플렉시티 등 에이전트 선택 호출 기능도 제공한다.

MWC26에서 삼성전자 모델이 삼성전자 부스 및 제품을 소개하는 모습 [사진=삼성전자]

갤럭시 AI는 생태계 전반으로 확장했다. '갤럭시 버즈4 시리즈'는 AI 음성 호출을 강화했다. 프로 모델에는 베젤리스 우퍼를 최초 적용했다.

'갤럭시 북6 시리즈'는 고성능 환경에서 AI 활용을 지원한다. 윈도우(Windows) 연결, 멀티 컨트롤, 저장공간 공유 기능을 탑재했다. '갤럭시 탭 S11'은 대화면 멀티태스킹 경험을 제공한다.

'갤럭시 워치8 시리즈'와 연동한 삼성 헬스 기반 개인화 건강 관리 기능도 공개한다. 달리기, 수면, 마음 챙김 데이터 분석 결과를 제시한다.

산업 인프라 영역으로의 확장도 제시했다. 'AI 드리븐 팩토리스(AI-Driven Factories)'로 자율 제조 비전을 공개한다. 생산 현장을 실시간으로 파악하고 공정을 최적화하는 구조다.

젤스(Xealth)와 연계한 커넥티드 케어 전략도 포함했다. 디지털 헬스 도구와 환자 데이터를 의료진 진료 과정에 연계하는 플랫폼 구상이다.

차세대 폼팩터도 공개한다. '갤럭시 XR'과 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 전시한다. 멀티모달 AI와 결합한 미래 모바일 경험을 제시한다.

'갤럭시 파운데이션(Galaxy Foundation)'도 소개한다. 프라이버시, 보안, 지속가능성 전략을 담았다. 삼성 녹스 기반 보안 체계도 강조했다.

MWC26에서 삼성전자 모델이 삼성전자 부스 및 제품을 소개하는 모습 [사진=삼성전자]

B2B 전시관에서는 AI 기반 네트워크 솔루션을 공개한다. '삼성 코그니티파이브 네트워크 오퍼레이션 스위트(Samsung CognitiV Network Operations Suite)'를 선보인다. 네트워크 계획·설치·운영·최적화 자동화를 지원한다.

'네트워크 인 어 서버(Network in a Server)'도 공개한다. 여러 네트워크 기능을 단일 서버로 통합한 소프트웨어 기반 솔루션이다. 5G 특화망 구축 효율을 높인다. 안전 모니터링, 산업 센싱, AR·VR 연결 사례도 제시한다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장은 "MWC26은 갤럭시 AI의 현재부터 앞으로의 방향성까지 함께 보여줄 수 있는 자리"라며 "갤럭시 S26 시리즈를 비롯해 갤럭시 XR과 갤럭시 Z 트라이폴드 등 새로운 폼팩터까지 모든 혁신의 중심에 사용자 경험을 두고 모바일 기술의 가능성을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com