2026.02.24 (화)
산업 전기·전자

속보

삼성 갤럭시 북6, 글로벌 매체 호평…PC 입지 강화

전 영역 고른 완성도 확보, 최상위 제품군 평가

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자의 프리미엄 노트북 '갤럭시 북6' 시리즈가 성능과 배터리, 디스플레이 전 영역에서 고성능 PC의 새로운 기준을 제시하고 있다. 글로벌 주요 IT 매체들은 심층 테스트를 통해 갤럭시 북6 시리즈를 최상위 제품군으로 평가했다.

24일 삼성전자 뉴스룸에 따르면, 글로벌 주요 매체들은 갤럭시 북6 시리즈를 대상으로 심층 테스트를 진행하고 리뷰를 공개했다. 매체들은 전반적인 완성도는 물론 업무와 콘텐츠 제작 환경에서의 속도와 효율, 배터리 지속 시간, 디스플레이 품질 등 핵심 요소에서 높은 점수를 부여한 것으로 나타났다.

갤럭시 북6 프로 제품 이미지 [사진=삼성전자]

영국의 IT 전문 매체 T3는 갤럭시 북6 프로 모델에 5점 만점을 부여하고 '플래티넘 어워드(Platinum Award)'를 수여했다. 성능과 디자인, 혁신성 전반에서 최고 수준에 오른 제품에만 주어지는 상이다. 이 매체는 갤럭시 북6 프로를 '노트북 시장의 스타(A laptop star)'로 평가하며 해당 부문 최고 제품으로 선정했다.

소비자가전 부문 매체 스터프(Stuff) 역시 갤럭시 북 최초로 5점 만점을 부여했다. 갤럭시 북6 울트라는 품질과 사용성, 가격 대비 가치 측면에서 흠결 없는 제품으로 평가받으며 '적극 추천(Highly Recommended)' 등급을 획득했다.

성능과 배터리 경쟁력에 대한 호평도 이어졌다. 갤럭시 북6 시리즈의 프로·울트라 모델을 테스트한 주요 매체들은 고사양 작업 환경에서도 흔들림 없이 유지되는 성능과 효율에 주목했다. 배터리 지속 시간 역시 강점으로 꼽혔다. 톰스 가이드는 "삼성 갤럭시 북6 프로와 함께라면 충전기 없이도 안심하고 외출할 수 있다"며 이동이 잦은 환경에서도 충전 부담 없이 창작 활동을 이어갈 수 있는 사용성을 높게 평가했다.

디스플레이 기술력도 차별화 요소로 언급됐다. 갤럭시 북6 프로와 울트라 모델에 탑재된 터치스크린 기반 '다이내믹 아몰레드(Dynamic AMOLED) 2X' 디스플레이는 실제에 가까운 색 구현과 깊은 명암비로 호평을 받았다. 매체들은 일상적인 작업은 물론 전문적인 창작 활동까지 폭넓게 아우르는 범용성에 주목했다.

삼성전자는 갤럭시 북6 시리즈를 통해 생산성과 완성도를 강화한 프리미엄 PC 경험을 제시하고 있다. 향후에도 AI 기술과 하드웨어 경쟁력을 결합한 혁신 제품을 지속적으로 선보이며 글로벌 입지를 확대해 나간다는 계획이다.

aykim@newspim.com

