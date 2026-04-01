李在明向印尼总统授予"无穷花大勋章" 两国升级为特别全面战略伙伴关系

纽斯频通讯社首尔4月1日电 据韩国总统府青瓦台发言人姜由桢1日表示，李在明总统当天将向对韩国进行国事访问的印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多授予韩国最高级别勋章——无穷花大勋章。

资料图：韩国总统李在明（右）同印尼总统普拉博沃合影。【图片=APEC、韩联社提供】

姜由桢称："这是对普拉博沃总统积极支持在印尼发展的韩国企业、并为推动韩·印尼友好关系作出贡献的高度评价，也是韩国给予的最高级别礼遇。"

同时，韩国与印尼将以本次首脑会谈为契机，将两国提升为"特别全面战略伙伴关系"。双方将推进深化贸易投资、国防军工，并在人工智能（AI）等尖端技术、基础设施、造船、核电、能源转型、文化创意等新增长领域加强实质性合作。

鉴于这是普拉博沃就任印尼总统后的首次访韩，韩国方面准备了高规格欢迎仪式。当总统车队驶入青瓦台时，将有70余人的传统仪仗队护卫，约180人列队迎接。

国宾午宴菜单体现了对印尼宗教文化的尊重及两国融合。午宴以清真食材为基础的韩餐为主，搭配体现印尼人喜好的参巴酱、加多加多沙拉以及曼特宁咖啡等元素。考虑印尼禁酒的宗教传统，祝酒以苹果汁代替。

国宾午宴后，两国首脑将共同观看韩国陆军跆拳道示范团表演。青瓦台还准备具有象征意义的礼物，体现两国军工合作并兼顾普拉博沃个人喜好。

此外，在普拉博沃下榻的宾馆还准备迎宾礼包，包括象征其偏好数字"8"的8字形纪念蛋糕以及装在八角盒中的韩式传统点心礼盒。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社