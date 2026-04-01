충북 국제교육원, 북한배경학생 맞춤 지원 본격화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자= 충북교육청 직속 국제교육원 다문화교육지원센터가 북한배경학생의 학교생활 적응을 위해 4월부터 12월까지 맞춤형 프로그램을 운영한다.
북한 출생 학생뿐 아니라 제3국·국내 출생 북한 고향 주민 자녀를 대상으로 하며, 언어·문화 차이로 인한 학습·교우 어려움을 해소한다.
핵심은 '북한배경학생 맞춤형 멘토링'과 '적응 캠프'다.
멘토링은 담임·교과·상담교사 등이 1대 1로 연결돼 기초학습, 교우관계, 진로 탐색, 문화체험, 정서 지원 등을 장기적으로 제공한다.
학생당 100만 원 내 예산으로 국어·교과 학습, 심리상담·미술치료, 유적 탐방, 건강 지원 등을 탄력 운영한다.
적응 캠프는 2박 3일 체험 프로그램으로 5월·10월 두 차례 열리며, 진로·문화 활동으로 사회 이해와 자신감을 키운다.
또 교원 연수, 우수사례 공모, 네트워크 구축으로 지원 체계를 강화한다.
서강석 국제교육원장은 "학생들이 학교·사회에 자연 적응하며 성장하도록 멘토링·캠프·연수로 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
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