한국관광공사, '2026 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅' 공모

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 오는 10일까지 '2026 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅 사업'에 참여할 기관을 모집한다.

빅똑컨은 지자체에 빅데이터 기반 맞춤형 컨설팅을 제공하는 사업으로, 올해는 AI 분석을 도입하고 데이터 활용 범위도 확대해 컨설팅 수준을 한층 고도화했다.

신청 대상은 기초·광역자치단체 및 지역관광공사다. 관광 개발사업이나 중앙정부로부터 권한을 넘겨받은 지방이양사업, 인구감소지역 활성화 사업 등을 추진하는 기관이면 참여할 수 있다. 신규사업 대상 'AI 친화 컨설팅' 6곳과 지난해 참여 지자체 대상 '실증사업' 4곳을 나누어 총 10곳 선정한다.

[사진=한국관광공사]

'AI 친화 컨설팅'은 대상지 브랜딩, 지역관광 콘텐츠·코스 개발 등에 AI 분석을 적용해 지역에 맞는 관광 전략을 제시한다. 아울러 이 중 1~2개 기관은 한국지방재정공제회와 손잡고 '인구감소지역 특화 소도시 여행 컨설팅'을 지원하며, 지방소멸대응기금을 활용해 소도시 관광 수요를 늘리는 데 집중한다.

2025년 빅똑컨에 참여한 기관 10곳(광주북구·부산·삼척·아산·안산·양구·영광·진주·화성·충북(옥천·보은·영동) 10개 지역)은 '실증사업' 분야에 신청할 수 있으며, 지난해에 세운 계획을 실제 시범사업으로 옮기는 단계다. 올해는 개인정보 보호가 뛰어난 합성데이터를 도입해 분석의 질을 높인다. 공사는 시범사업 추진과 예산 확보도 함께 뒷받침할 계획이다.

신청은 10일 오후 6시까지 전자공문 제출 또는 한국관광산업포털 '투어라즈'를 통해 하면 된다. 접수된 사업은 내외부 전문가 평가를 거쳐 4월 중순에 최종 결과를 발표할 예정이다.

관광컨설팅팀 이지은 팀장은 "올해는 새로운 AI분석도구를 적극 도입하여 맞춤형 컨설팅을 제공할 예정"이라며, "컨설팅 결과가 실제 지역 경쟁력으로 이어져 지역관광 활성화에 기여할 수 있도록 지원하겠다"라고 밝혔다.

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