'왕과 사는 남자'속 계유정난...조선 멸망의 진짜 이유는

"공정한 인재 등용 시스템 붕괴가 나라를 무너뜨렸다"

KAIST·국제 연구진, 조선왕조실록 600년 분석



[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 요즘 영화 '왕과 사는 남자'가 흥행하면서 계유정난과 단종·세조의 비극적인 역사에 대한 관심이 높아지고 있다. 영화 속 권력 다툼은 극적이지만, 실제 역사 속 관료들의 운명은 어떻게 갈렸을까.

KAIST 문화기술대학원 박주용 교수 연구팀은 홍콩침례대학 최동혁 박사, 홍콩대학 연구진과 공동으로 조선왕조실록과 문과방목(과거 급제자 명단)을 디지털 인문학과 복합계 과학 방법론으로 분석했다. 그 결과 조선 관료 1만 4600여 명의 경력 패턴을 밝혀냈다고 1일 밝혔다.

영화 '왕과 사는 남자'의 한 장면. [사진=쇼박스]

조선후기-말기 특정 가문(안동 김, 풍양 조, 여흥 민, 반남 박씨)의 관료제 장악 현상을 나타낸 그래프. [자료= 카이스트]

연구팀이 먼저 주목한 것은 1453년 계유정난이었다. 수양대군이 어린 조카 단종의 왕위를 빼앗은 이 정변을 실록 기록 기반의 관계망으로 분석했다. 세조와 가까웠던 인물들은 공신으로 부상했고, 안평대군 측 인물들은 줄줄이 숙청됐다. 권력 이동이 관료 사회에 끼친 영향이 데이터로 명확히 확인된 것이다.

계유정난 같은 정변은 조선 역사에서 극히 드문 사례다. 연구팀은 관료제가 평상시에 어떻게 작동했는지를 파악하기 위해 훨씬 긴 시간을 들여다봤다. 이를 위해 관직의 높이와 재직 기간을 종합한 '총성공지표(Total Success Index)'를 개발해, 각 관료가 얼마나 높은 자리에서 얼마나 오래 활동했는지를 수치로 측정했다.

분석 결과는 흥미로웠다. 조선 건국 이후 약 400년간은 출신 가문이나 지역과 개인의 성공 사이에 일정한 상관관계가 있긴 했지만, 그 수준은 비교적 안정적으로 유지됐다. 능력 있는 인재라면 어느 정도 위로 올라갈 수 있는 사회적 이동성이 살아 있었다는 뜻이다. 공정한 인재 등용 시스템이 작동하는 동안 조선 사회는 안정을 유지할 수 있었다.

조선왕조실록으로 계산된 총성공지표와 문과방목에 기록된 출신 지역·가문의 상관관계. [자료= 카이스트]

그러나 조선 후기로 접어들면서 이 균형이 서서히 무너지기 시작했다. 안동 김씨, 풍양 조씨 등 특정 가문이 실력이 아닌 권세로 과거 급제자 자리와 고위직을 독점하면서 관료 사회의 불평등이 급격히 심화됐다. 연구팀이 데이터로 확인한 것은, 특정 가문이 성공 지표를 집중적으로 차지하는 이 구조적 쏠림 현상이 결국 공정한 인재 등용 시스템의 붕괴를 의미했다는 점이다.

실력 본위의 등용 원칙이 무너진 채 이를 되돌리지 못한 조선 사회는 결국 쇠퇴와 멸망으로 이어졌다. 연구팀의 결론은 명확하다. 조선의 멸망은 어느 한 사건의 결과가 아니라 수십 년에 걸친 '시스템 붕괴'의 귀결이었다.

박주용 교수는 "한 국가 전체 구조의 역사적 변동을 관찰했다. 국가의 흥망성쇠에 개인과 집단의 행위가 끼치는 영향을 이해하는 것은, 사회의 공정성과 인재 등용 문제에도 중요한 시사점을 준다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com