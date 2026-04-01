서울형 저탄소 건물 지침서 첫 발간…'2025 건물 에너지북' 공개

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 오는 2일 건물 에너지와 관련된 정책·제도, 신기술, 우수사례 등을 한 권에 담은 '서울 건물 에너지북'을 발간한다고 1일 밝혔다. 분산돼 있던 정보를 종합 제공해 건물 에너지 절감 실천을 확산하고 저탄소 전환을 가속화한다는 계획이다.
'2025 서울 건오는일물 에너지북'은 민간 건물에 친환경·에너지 절감 신기술 도입의 필요성과 정책적 지원을 통한 개선 사례 등을 쉽게 설명한 실무 중심 안내서이다.
1장 서울시 건물 에너지 현황에서는 건물의 온실가스 감축 목표와 현황을 상세히 다룬다. 주거용·비주거용 등 건물의 기본 통계부터 용도별·에너지원별 사용 실태까지 담아 건물 에너지 소비의 현주소를 한눈에 파악할 수 있도록 했다.
2장은 서울시 건물 에너지 주요 정책을 다루고 있다. 건물의 '신축-사용-노후' 전 단계에 걸친 서울시의 지원 정책, 에너지 관리 방안, 인증제도 등 실무에 필요한 자료를 정리했으며, 그린리모델링 및 해외 건물 에너지 정책 동향도 수록해 실무자들이 현장에서 참고할 수 있게 했다.
마지막으로 3장에서는 우수한 에너지 효율을 자량하는 대표적인 저탄소 건축물을 소개한다. '서울형 저탄소 건물'과 '저탄소 랜드마크 건물'의 실제 에너지 절감 설계와 기술, 운영 노하우를 자세히 기록해 저탄소 전환을 고민하는 민간 건물들에 구체적인 도움이 될 것으로 기대된다.
시는 이 책 발간을 시작으로 일회성 정보 제공을 넘어, 우수 건물의 에너지 감축 노하우를 집대성한 '서울형 온라인 저탄소 건물 아카이브'를 서울시 저탄소지원센터 누리집에 단계적으로 확대 구축해 나갈 예정이다.
'2025 서울 건물 에너지북'은 2일부터 서울시 저탄소건물지원센터 누리집(ecobuilding.seoul.go.kr)에서 확인할 수 있다.
권 민 서울시 기후환경본부장은 "'2025 서울 건물 에너지북'은 정책과 현장을 잇는 '실무 안내서'로 건물 에너지를 절감할 수 있는 신기술과 우수 저탄소 건물 사례를 담았다"며, "시민과 건물 관계자 여러분의 적극적인 관심과 참여로 건물 부문 탄소중립에 한 걸음 더 가까이 가길 바란다"고 말했다.
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