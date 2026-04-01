[핌in잠실] LG 치리노스 이어 톨허스트까지 흔들...원투펀치 부진에 불안한 출발

치리노스 1이닝 6실점

톨허스트 3이닝 7실점

[잠실=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 LG의 외국인 투수 요니 치리노스와 앤더슨 톨허스트가 모두 대량 실점을 하며 LG 염경엽 감독의 걱정이 깊어질 전망이다.

톨허스트는 29일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL뱅크 KBO 정규시즌 KIA전에서 선발 등판해 3이닝 9피안타 1사사구 5탈삼진 7실점으로 부진했다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = LG 앤더슨 톨허스트가 지난 시즌 한국시리즈에서 투구를 마친 후 마운드를 내려가고 있다. [사진=LG 트윈스]2026.03.31 football1229@newspim.com

톨허스트는 출발부터 불안했다. 김호령을 중견수 플라이로 간단히 처리했으나 해럴드 카스트로에게 2루타를 맞았다. 이후 김도영에게 적시타를 맞으며 실점했다.

2회에는 대량 실점했다. 오선우를 삼진으로 잡으며 출발했으나 윤도현에게 안타를 맞고 한준수에게 볼넷을 내줬다. 제리드 데일에게 땅볼을 유도했지만, 큰 바운드 탓에 병살 처리를 못해 2사 1, 3루 위기를 맞았다.

여기서부터 악몽이 시작됐다. 김호령에게 적시타와 카스트로에게 2타점 2루타를 맞으며 순식간에 3점을 내줬다. 그리고 KIA 간판스타 김도영에게 던진 시속 137km의 컷 패스트볼이 통타 당하며 투런포를 허용했다.

6실점한 톨허스트는 3회 2사 1, 3루에서 데일에게 안타를 맞으며 7점을 허용했다. 톨허스트는 3이닝 7실점으로 이날 투구를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 요니 치리노스. [사진=LG] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

지난 28일 KT위즈와의 개막전에서 치리노스가 1이닝 6실점을 기록한 가운데 톨허스트까지 부진한 모습을 보였다.

LG는 지난 시즌 강력한 선발진을 앞세워 우승을 차지했다. 특히 치리노스는 30경기 177이닝 13승 6패, 평균자책점 3.31, 137탈삼진을 기록하며 활약했다. 지난 시즌 엘리에이저 에르난데스의 대체 용병으로 합류한 톨허스트는 8경기 44이닝 6승 2패, 평균자책점 2.85, 45탈삼진으로 제 몫을 다했다.

원투펀치 덕분에 LG는 올시즌 역시 강력한 우승후보로 꼽혔다. 이번 시즌 외국인 원투펀치가 부진하며 3연패로 시즌을 시작하고 있다. 부상으로 이탈한 4선발 손주영과 소집 해제를 앞둔 6선발 후보 김윤식은 4월 중순 이후나 돼야 팀에 합류가 가능한 상황이다. 디펜딩 챔피언 LG가 외국인 투수 부진과 부상 등을 딛고 반등할 수 있을지 귀추가 주목된다.

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