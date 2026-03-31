[핌in잠실] LG 염경엽 감독 "치리노스 걱정에 잠 설쳐"...톨허스트는 90구 예정

염경엽 감독 "5월 지나야 팀 정상 운영 가능"

'부상' 손주영·'군 전역' 김윤식 4월 복귀 예정

[잠실=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 프로야구 LG 트윈스 염경엽 감독이 요니 치리노스를 걱정하느라 밤을 설쳤다고 밝혔다.

LG 염경엽 감독은 29일 서울 잠실구장에서 열리는 2026 신한 SOL뱅크 KBO 정규시즌 KIA와의 경기를 앞두고 "(치리노스가 빠지면)치명타인데 다행이다. 그 걱정 때문에 일요일에 잠을 못 잤다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 요니 치리노스. [사진=LG] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com

치리노스는 지난 28일 KT 위즈와 홈 개막전에 선발 등판해 1이닝 6피안타 1볼넷 6실점을 기록했다. 이후 허리 부위 통증을 호소해 정밀 진단을 받았으나, 검사 결과 특별한 이상은 없었다.

염 감독은 "로테이션 정상 소화가 가능하다"며 "오늘 불펜 피칭도 가볍게 던졌다"고 덧붙였다.

이어 팀 상황에 대한 진단도 남겼다. 염경엽 감독은 "5월이 돼야 정상적으로 팀이 운영될 전망"이라며 "김윤식과 손주영이 돌아와야 하고, 양우진도 천천히 준비 중"이라고 전했다.

김윤식은 현재 군 복무중으로 오는 4월 11일 소집 해제 후 중순 팀에 복귀할 예정이다. 염 감독은 선발 과부하가 왔을 때 등판할 수 있는 6선발 자원으로 김윤식 카드를 고려 중이다.

[서울=뉴스핌] LG의 손주영이 24일 열린 키움과의 시범경기에서 선발 등판했다. [사진 = LG 트윈스] 2026.03.28 wcn05002@newspim.com

선발 자원 손주영은 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 입은 부상 여파로 4월 말 복귀 예정이다. 이에 염 감독은 "신인 양우진은 어차피 선발감"이라며 양우진을 두 선수 대신 선발로 내보낼 수 있음을 시사했다.

이날 선발로 나서는 앤더슨 톨허스트를 두고 염 감독은 "(투구 내용을)지난 시즌보다 좋게 봤다. 오늘 90개 정도 던진 후 일요일도 등판할 예정"이라고 밝혔다.

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