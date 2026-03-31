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2026.03.31 (화)
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국회, 본회의서 환율안정 3법·노동절 공휴일법·스토킹처벌법 등 70건 처리

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RIA 국외주식 매도 양도세 최대 100% 공제

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국회는 31일 본회의를 열고 외환시장 안정을 위한 조세특례제한법과 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법, 스토킹 피해자 보호를 강화하는 스토킹처벌법 등 총 70건의 안건을 처리했다.

이날 본회의에서는 국내시장복귀계좌(RIA)를 통해 국외상장주식을 매도하는 개인투자자에게 양도소득세를 최대 100% 공제하는 조세특례제한법 일부개정법률안과 농어촌특별세법 일부개정법률안이 의결됐다.

31일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제433회국회(임시회) 제3차 본회의에서 조세특례제한법 일부개정법률안(대안)이 통과되고 있다. 2026.03.31 jk31@newspim.com

◆ 환율안정 3법 통과...'서학개미' 국내 복귀시 양도세 공제

국내 거주자가 납입한도 5000만원인 국내시장복귀계좌를 개설해 국외상장주식을 옮겨 매도하는 경우 양도 시기에 따라 양도소득금액의 100%, 80%, 50%를 각각 공제받을 수 있다. 올해 1월 1일부터 5월 31일까지는 100%, 6월 1일부터 7월 31일까지는 80%, 8월 1일부터 12월 31일까지는 50%가 공제 대상이다.

또한 환율변동위험회피상품에 대한 양도소득세 소득공제를 한시적으로 적용해 국내 거주자가 올해 12월 31일까지 환헤지상품에 투자할 때 투자액의 5%를 국외상장주식 양도소득금액에서 공제하도록 했다.

이 경우 공제 금액은 최대 500만원이다. 내국법인 외국자회사의 국내 배당을 촉진하기 위해 외국자회사로부터 올해 받는 수입배당금의 100%를 익금에 불산입하는 등 한시적 세제 혜택도 제공된다.

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. 2025.04.28 sdk1991@newspim.com

◆ 공휴일법 개정...올해부터 5월 1일 노동절도 법정 공휴일로 지정

공휴일에 관한 법률 일부개정법률안도 통과됐다. 개정안은 노동절(5월 1일)을 법정 공휴일로 지정해 그동안 근로기준법 적용을 받지 않던 공무원·교사와 특수형태근로종사자 등에게도 휴일을 보장하도록 했다. 이 법은 올해 5월 1일부터 시행된다.

스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 일부개정법률안은 스토킹 피해자가 직접 법원에 스토킹행위자를 대상으로 피해자보호명령을 신청할 수 있도록 했다.

피해자나 법정대리인이 검사 또는 사법경찰관에게 잠정조치 청구·신청을 요청했으나 받아들여지지 않은 경우 미청구·미신청 사실을 통지받은 날부터 90일 이내 법원에 100m 이내 접근금지, 전기통신을 이용한 접근금지 등의 피해자보호명령을 신청할 수 있다.

또한 피해자에게 정신적·신체적 장애가 의심되거나 빈곤 등의 사유로 보조인을 선임할 수 없을 경우 법원의 직권이나 피해자·법정대리인 등의 신청에 따라 국선보조인을 선정하도록 했다.

환자기본법안도 제정됐다. 제정안은 현행 환자안전법을 폐지하고 그 내용을 흡수·통합하면서 환자 건강 보호 및 권리 증진을 위한 기본적인 사항을 규정했다.

보건복지부장관은 환자정책에 관한 기본계획을 5년마다 수립·시행하고, 보건복지부장관과 시·도지사는 매년 기본계획에 따른 연도별 시행계획을 수립·시행해야 한다. 보건복지부장관 소속으로 환자정책위원회를 두고, 중대한 환자안전사고 등에 대해 보건복지부장관이 사고 조사를 실시하며 의료기관의 장에게 개선활동의 수립·이행을 요청할 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 국회 법제사법위원장으로 선출된 서영교 더불어민주당 의원이 31일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제433회국회(임시회) 제3차 본회의에서 인사말을 하고 있다. 법사위원장직은 추미애 의원이 경기지사 선거 도전을 위해 지난 23일 사퇴했다. 2026.03.31 jk31@newspim.com

◆ 상임위원장 보궐선거...법사위원장 서영교·행안위원장 권칠승·복지위원장 소병훈 선출

강원특별자치도 설치 및 미래산업글로벌도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안과 전북특별자치도 설치 및 글로벌생명경제도시 조성을 위한 특별법 일부개정법률안도 통과됐다. 개정안은 강원특별자치도와 전북특별자치도가 각각 미래산업글로벌도시·글로벌생명경제도시로의 비전을 구현할 수 있도록 행정적·재정적 특례를 부여하는 내용을 담았다.

강원특별자치도 관련해서는 강원전략연구사업 지정 및 연구개발비 지원, 국가첨단전략산업 특화단지와 신재생에너지·수소·핵심광물 산업 등에 대한 국가 지원, 글로벌교육도시 지정·운영 및 외국교육기관 설립·운영 특례 등이 포함됐다.

전북특별자치도 관련해서는 농촌융복합산업 판로지원 위탁 대상 확대 및 농생명산업 전문인력 양성기관 설치·지정, 의료기기산업 관련 권한 도지사 이양, 응급의료 취약지 지방의료원 운영비 우선 지원 등이 포함됐다.

6·3지방선거 출마로 공석이 된 3개 상임위원회 위원장 선거도 실시됐다. 그 결과 법제사법위원장에 서영교 의원(더불어민주당), 행정안전위원장에 권칠승 의원(더불어민주당), 보건복지위원장에 소병훈 의원(더불어민주당)이 각각 선출됐다.

kimsh@newspim.com

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BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
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김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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