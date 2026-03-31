李대통령, 美 하원의원단과 중동 대응에 공감대…"한미 협력 기대"

"중동 전쟁이 국민 삶에 미칠 충격 최소화

美 행정부, 의회와 긴밀 소통 기대

핵잠, 조선 등 핵심 분야 구체 협력 진전 기대"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 31일 미국 하원의원단을 만나 중동 전쟁과 한미 관계, 한반도 문제를 논의했다. 양측은 한미 동맹을 토대로 역내 평화와 안정에 대한 공감대를 형성하고 에너지 공급망을 비롯한 글로벌 경제의 조속한 안정의 필요성에도 동의했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 오늘 오후 청와대에서 아미 베라(Ami Bera) 미국 하원 동아태소위원회 간사 등 공화·민주 양당 의원으로 구성된 미국 의회 코리아 스터디 그룹 대표단을 접견했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 31일 오전 청와대에서 13회 국무회의를 주재하기 전 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.03.31 pcjay@newspim.com

이 자리에서 이 대통령은 "중동 전쟁 상황이 국가 경제와 국민의 삶에 미칠 충격을 최소화하고 향후 발생할 수 있는 더 큰 위기에 대처하기 위해 범정부 차원의 비상경제 대응 체계를 선제적으로 가동하고 있다"며 "미 행정부, 의회와 긴밀히 소통하면서 한미 간 필요한 협력을 적극 추진해 나가기를 기대한다"고 말했다.

이 대통령은 지난해 한미 동맹이 안보와 경제를 넘어 전략산업과 첨단기술까지 아우르는 '미래형 포괄적 전략 동맹'으로 발전한 점을 높게 평가하며, "올해는 원자력의 평화적 이용, 핵추진 잠수함, 조선 등 지난해 양국 정상 간 합의된 핵심적인 분야에서 구체적 협력을 진전시켜 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

아울러 이 대통령은 우리의 대미 투자 특별법 통과 노력을 설명했다. 동시에 미국 내 일자리 창출에도 기여할 수 있는 대미 전략 투자가 원활하게 이행되기 위해서는 우리 근로자들의 미국 내 안정적 체류 보장이 중요하다고 역설했다. 이 대통령은 이를 위한 제도적 개선이 적극 추진될 수 있도록 미 의회의 입법 노력 등 적극적인 지원을 당부하며 한국인 전문직 비자 쿼터 문제에 대해서도 관심과 협조를 요청했다.

이 대통령은 북한 핵문제 관련 '중단·축소·폐기'의 3단계 해법 추진의 필요성을 설명하면서, 우리 정부의 한반도 정책에 대한 미 의회의 지속적인 관심과 협력도 당부했다.

미 하원의원단 코리아 스터디 그룹은 "지난해 조지아주 한국인 구금 사태는 발생하지 않았어야 할 일이며 한국 국민들이 느낀 큰 충격에 대해 깊이 공감하고 있다"면서 "유사한 일이 재발되지 않게 각별히 노력해 나가겠다"고 화답했다.

의원단은 "한미 동맹에 대한 미 의회의 초당적 지지는 굳건하다"며 "지난해 한미 정상회담의 합의사항이 원활히 이행되고 양국 간 협력이 더욱 공고해질 수 있도록 미 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

오늘 접견에는 아미 베라 하원 동아태소위원회 간사(민주, 캘리포니아, 코리아 스터디 그룹 공동의장), 라이언 징키(Ryan Zinke) 하원의원(공화, 몬태나), 마크 포칸(Mark Pocan) 하원의원(민주, 위스콘신), 메리 스캔론(Mary Scanlon) 하원의원(민주, 펜실베이니아), 질 토쿠다(Jill Tokuda) 하원의원(민주, 하와이), 팻 해리건(Pat Harrigan) 하원의원(공화, 노스캐롤라이나)이 참석했다.

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