동해해수청, 항로표지시설 종사자 대상 안전협의체 간담회 개최

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양수산청은 강원 동해안 권역 항로표지시설 사업 종사자들을 대상으로 중대재해 예방과 현장 안전관리 수준 제고를 위한 민·관 합동 안전협의체 간담회를 31일 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회에는 올해 동해해수청이 추진하는 노후 항로표지시설 개선과 유지관리 등 총 6개 사업 관계자들이 참석했다. 참석자들은 각 사업장의 안전·보건 관리 방안을 공유하고 사업별 안전관리 계획 이행 여부를 점검하면서 잠재적 위험요소를 사전에 발굴하고 개선 방안을 논의했다.
아울러 공익신고자 보호 및 보상 제도 안내를 통해 반부패 신고 활성화를 유도하고 청렴 문화 확산을 위한 교육도 진행했다. 현장 종사자들의 사업 추진 과정에서 발생하는 애로사항에 대한 규제 개선 건의 논의도 병행됐다.
동해해수청 관계자는 "이번 간담회를 계기로 민·관 간 협력 체계를 더욱 발전시키고 재해 예방 역량을 높일 수 있기를 기대한다"며 "지속적인 협업을 통해 안전한 사업 환경 조성에 적극 노력하겠다"고 말했다.
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