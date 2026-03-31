'달려라 방탄'이 돌아온다…3년 만에 재개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방탄소년단의 대표 자체 콘텐츠 '달려라 방탄'이 3년 만에 돌아온다.

방탄소년단은 지난 30일 오후 9시 팀 공식 유튜브 채널에 '달려라 방탄 2.0' 예고 영상을 공개했다. 지난 2023년 스페셜 에피소드 이후 약 3년 만의 재개다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 달려라 방탄 티저. [사진=빅히트뮤직] 2026.03.31 moonddo00@newspim.com

영상에는 '달려라 방탄 2.0'의 본격 개시에 앞서 콘텐츠 회의를 하는 모습이 담겼다. 멤버들은 급변하는 트렌드를 고민하고 이에 발맞춘 다양한 아이템을 제안하면서 본편에 대한 기대감을 높였다.

'달려라 방탄'은 2015년 첫 공개 이후 약 10년간 이어온 방탄소년단의 대표 자체 예능이다. 다양한 게임과 미션으로 멤버들의 유쾌한 매력을 그려 전 세계 아미(팬덤명)들의 사랑을 받았다.

기록 면에서도 압도적이다. 2015년부터 2021년까지 총 155편의 에피소드가 공개됐고 유튜브 누적 조회 수 약 1억 4000만회를 달성했다. 이와 별개로 2022년과 2023년 선보인 스페셜 콘텐츠 10편은 1억 3000만 뷰를 돌파하는 엄청난 인기를 누렸다. 특히 2023년 플라잉 요가에 도전한 'Fly BTS Fly Part 1'은 단 건으로만 3000만 조회 수를 넘겼다.

2024~2025년에는 스핀오프 콘텐츠 '달려라 석진'으로 열기를 이어왔다. 멤버 진이 팬들의 사랑에 보답하고자 '뭐든지 할 수 있다'는 진심을 담아 기획한 단독 예능이다. 대한민국 국가대표 선수들을 비롯해 일본 배우 마츠시게 유타카, 할리우드 배우 톰 크루즈 등 초특급 게스트들이 출연해 화제를 모았다. 이 역시 누적 조회 수 1억회를 돌파하며 독보적인 콘텐츠 파워를 입증했다. 한층 확장된 스케일로 돌아오는 '달려라 방탄 2.0'이 보여줄 새로운 소통 방식에 기대가 모이고 있다.

한편 지난 30~31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 예고 기사에 따르면 방탄소년단은 '빌보드 200'에 이어 '핫 100' 4월 4일 자 차트 1위에 올랐다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 주간 차트(3월 20~26일)에서는 '위클리 톱 앨범', '위클리 톱 송', '위클리 톱 아티스트' 글로벌 차트를 석권했다. 오는 10월에는 남미 콜롬비아, 페루, 아르헨티나, 칠레, 브라질에서 스타디움 공연을 개최한다. 고양과 북미, 유럽 투어를 포함한 총 46회 공연 전 회차가 매진됐다.

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