우원식 의장, 박홍근 기획처 장관 접견...추경안 신속 처리 당부

박홍근 기획예산처 장관 접견…추경 신속 처리 당부

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 우원식 국회의장이 31일 오후 의장집무실에서 박홍근 신임 기획예산처 장관을 접견하고, 국가재정의 효율적 운용과 추경예산안의 신속한 처리를 당부했다.

우 의장은 박 장관의 취임을 환영하며 "전쟁과 함께 찾아온 대외적인 어려움을 비롯해 민생고, 인구문제, 지방소멸, 기후위기와 기술 혁신 등 복합처방과 중장기적 대응이 필요한 과제들이 우리 앞에 놓여있다"고 말했다.

우원식 국회의장이 의장집무실에서 박홍근 신임 기획예산처 장관을 접견하고, 국가재정의 효율적 운용과 추경예산안의 신속한 처리를 당부했다. [사진=국회의장실]

이어 "이럴 때일수록 국가재정이 국민의 삶을 지키고, 국가의 미래를 준비하는데 효율적으로 쓰이도록 해야 한다"고 강조했다.

우 의장은 "중동 위기와 고유가 불안 속에 위기에 선제적으로 대응할 추경안이 오늘 국회로 제출되었는데, 취약 계층의 민생 안정을 뒷받침하고 우리 산업 피해를 최소화할 수 있도록 끝까지 애써달라"면서 "어느 때보다 이번 추경에 '속도'가 중요함을 잘 알고 있고, 국회 또한 향후 심의과정이 원활히 이루어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

박홍근 장관은 "대한민국이 지금 여러 위기에 직면해 있지만 이를 기회로 만들어나갈 수 있도록 준비해 나가겠다"며 "이번 추경이 국회에서 조속히 심사되어 우리 국민들의 삶 구석구석까지 빠르게 온기가 전달돼 최소한의 방파제 역할을 할 수 있도록 잘 이끌어 달라"고 답했다.

이날 접견에는 기획예산처 박봉용 정책기획관, 박문규 대변인이 참석했으며, 조오섭 의장비서실장, 이원정 정책수석비서관 등이 함께했다.

kimsh@newspim.com