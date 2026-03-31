박완수 경남지사 "김해 장유 문화·교통중심 도시로 육성"

문화산업 타운 조성·인프라 구축

교통망 완성 재정사업 반영 예정

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 김해 장유 지역을 문화·복지·교통 인프라를 갖춘 동남권 핵심 도시로 육성하겠다는 청사진을 제시했다.

도는 31일 김해 장유도서관에서 '김해 장유 시민과의 대화'를 열어 지역 발전 성과를 공유하고 주민 의견을 청취했다. 이날 행사에는 박완수 경남도지사와 홍태용 김해시장, 도·시의원, 주민 등 270여 명이 참석했다.

박완수 경남지사가 31일 김해 장유도서관에서 열린 '김해 장유 시민과의 대화'에서 지난 30년간 급성장한 지역 발전 성과를 공유하고 있다.[사진=경남도] 2026.03.31

박 지사는 "장유는 인구 증가와 도시 성장이 빠르게 진행되는 지역으로, 주거지역 확장 속도에 비해 생활 인프라가 부족하다"며 "주민 생활에 필요한 기반을 확충하고 현장의 목소리를 도정에 반영하겠다"고 말했다.

그는 "장유는 교통의 요충지이자 청년 거주 비중이 높은 도시로 문화와 생활 기반이 특히 중요하다"며 "신문동 일원에 콘텐츠산업타운을 조성해 관련 산업을 육성하고 가덕신공항과 진해신항 확장에 대비해 화목지구에 전시·컨벤션, 호텔, 쇼핑시설 등을 갖춘 복합 인프라를 구축하겠다"고 밝혔다.

이어 "김해시와 협력해 장유 발전 계획을 구상하고.시민의 생활 불편 해소를 위해 필요한 인프라를 단계적으로 확충하겠다"고 덧붙였다.

이날 대화에서는 소아 의료, 교통, 교육 등 생활 밀착형 현안이 집중 논의됐다. 한 주민은 "장유 지역에 달빛어린이병원이 없어 야간과 휴일 진료에 불편이 있다"고 건의했고 이에 대해 박 지사는 "소아 필수의료 인력 확보가 쉽지 않지만 공백이 발생하지 않도록 대응하겠다"며 "달빛어린이병원 추가 지정을 검토하겠다"고 답했다.

또한 비음산 터널과 창원 연결 도로 사업에 대해서는 "해당 노선을 국가계획에 반영해 재정사업으로 추진하겠다"며 "밀양~진영 고속도로를 기반으로 신항만까지 연결되는 교통망을 조속히 완성하겠다"고 밝혔다.

교육 분야에서는 특화 교육시설 부족 문제가 제기됐다. 이에 대해 박 지사는 "청년 유출의 주요 원인 중 하나가 교육"이라며 "예술고 등 특성화 학교 설립은 지자체의 의지가 중요한 만큼 김해시가 추진할 경우 도와 교육청이 적극 지원하겠다"고 말했다.

이 밖에도 화물차 야간 주차, 차고지 조성, 장유터미널 개장 등 지역 현안이 다뤄졌다. 도는 이날 접수된 주민 건의를 분야별로 검토해 단기 과제는 신속히 개선하고 중장기 과제는 도정 운영과 예산에 반영할 방침이다.

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